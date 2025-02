Convegno Distrettuale FIDAPA BPW Italy a Petralia Soprana: un incontro dedicato al rispetto della persona e dell’ambiente

Convegno Distrettuale FIDAPA BPW Italy a Palazzo Pottino: un incontro dedicato al rispetto della persona e dell’ambiente

Sabato 15 febbraio, nella suggestiva cornice di Palazzo Pottino a Petralia Soprana, si è svolto il Convegno Distrettuale FIDAPA BPW Italy dal titolo “Il rispetto della persona e dell’ambiente”. L’evento, promosso dalle sezioni FIDAPA di Altavilla Milicia, Bagheria, Caccamo, Casteldaccia, Cefalù, Gangi, Palermo Felicissima, Palermo Mondello, Partinico, Petralie e Madonie, Termini Imerese e Villabate, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche di grande attualità.

L’incontro è stato curato dalle Vice Presidenti 2023-2025 della provincia di Palermo: Maria Carmela Cirafici, Rosalia Orobello, Mariapia Rivaldo, Susanna Liga, Floreana Liberto, Enza Farinella, Pina Garofalo, Carmela Sapuppo, Maria Oriana Di Trapani, Lucia Sammarco, Natalia Barbagallo e Stefania Drago. Il coordinamento dell’evento è stato affidato a Ina Di Figlia, Vice Presidente FIDAPA del Distretto Sicilia, che ha introdotto brillantemente il tema nazionale FIDAPA, focalizzandosi su ambiente, corretta alimentazione e sostenibilità.

Dopo i saluti istituzionali di Letizia Bonanno, Presidente FIDAPA BPW Italy del Distretto Sicilia, della Presidente della sezione di Petralie e Madonie, Serenella Calascibetta, e del Sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, si è entrati nel vivo del convegno con gli interventi di illustri relatori.

Il Dott. Luciano Fabio Torre, consulente dell’Ente Parco delle Madonie, ha approfondito il tema “Il Madonie Unesco Global Geopark catalizzatore dello sviluppo sostenibile delle risorse territoriali”. A seguire, l’Avv. Daniela Fiandaca, Presidente SRR Palermo Prov Est, ha parlato de “Il riciclo dei rifiuti quale strumento di sostenibilità ambientale”, mentre l’Ins. Santa Fanco, scrittrice, ha proposto una riflessione su “Il concetto di rispetto in una logica inclusiva e solidale”.

Durante il convegno, le Vice Presidenti hanno presentato i lavori realizzati nelle rispettive sezioni, illustrando le attività di sensibilizzazione svolte nelle scuole e nei luoghi pubblici per promuovere il rispetto dell’ambiente. L’evento ha visto la partecipazione attiva delle Presidenti e di numerose socie delle sezioni FIDAPA della provincia di Palermo, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

A conclusione dell’incontro, gli ospiti hanno potuto partecipare a un light lunch allestito in una sala di Palazzo Pottino, curato dagli studenti e dalle studentesse dell’I.I.S. “Pietro Domina”, Sezione IPSEOA di Castellana Sicula. La Vice Presidente ha espresso il suo ringraziamento ai ragazzi, al Dirigente Scolastico, Prof. Vito Pecoraro, e a tutte le socie della sezione ospitante, con un particolare riconoscimento alla Presidente Serenella Calascibetta e alla Vice Presidente Lucia Sammarco.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla Presidente del Distretto, Letizia Bonanno, per il suo costante sostegno, e al giovane Matteo Orlando, appassionato di fotografia, che ha condiviso con i presenti un filmato sul Parco delle Madonie. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di Lucia Mio, Segretaria del Distretto Sicilia, e Rosa Maria La Scola, già Presidente FIDAPA del Distretto Sicilia.

Il Convegno ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione, sottolineando il valore del rispetto per l’ambiente e per le persone come elementi fondamentali per una società più inclusiva e sostenibile.