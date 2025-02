Calcio Eccellenza: la Polisportiva Lascari Cefalù sconfitta dalla capolista Athletic Palermo

ECCELLENZA GIRONE A: IL COMMENTO DELLA GIORNATA

Nel weekend si sono disputate le gare valide per la 22ª giornata del campionato di Eccellenza – Girone A, regalando emozioni e confermando i valori espressi finora dalla classifica.

Lascari-Cefalù affonda, il campionato si complica

La sconfitta del Lascari-Cefalù contro l’Athletic Club Palermo per 0-3 segna un’altra battuta d’arresto per la formazione gialloblù, che rimane all’ultimo posto con soli 9 punti. La squadra ha subito la diciassettesima sconfitta stagionale, confermando le difficoltà di un campionato avaro di soddisfazioni. L’Athletic Club Palermo, con questa vittoria, mantiene saldamente la vetta con 53 punti.

Le altre partite della giornata

Il Marsala 1912 si impone con un netto 6-0 sul Supergiovane Castelbuono, rilanciandosi in classifica e salendo a quota 32 punti. Vittoria convincente anche per il Città di Gela, che supera 3-0 l’Accademia Trapani e resta in scia dell’Athletic Club Palermo con 52 punti.

L’Unitas Sciacca Calcio conferma la propria solidità battendo 2-0 la Folgore Castelvetrano e mantenendo il terzo posto a quota 45 punti. Il San Giorgio Piana vince 3-1 sul Casteldaccia e si assesta in quarta posizione con 38 punti. Successo esterno anche per il Città di San Vito Lo Capo, che con il 2-1 inflitto all’Oratorio S. Ciro e Giorgio conquista tre punti preziosi.

Pareggio senza reti tra Partinicaudace e Don Carlo Lauri Misilmeri, mentre la Parmonval espugna il campo del Castellammare Calcio 94 con un convincente 3-1.

Classifica aggiornata

Athletic Club Palermo – 53 punti Città di Gela – 52 punti Unitas Sciacca Calcio – 45 punti San Giorgio Piana – 38 punti Don Carlo Lauri Misilmeri – 35 punti Marsala 1912 – 32 punti Parmonval – 30 punti Castellammare Calcio 94 – 30 punti Accademia Trapani – 29 punti Folgore Calcio Castelvetrano – 24 punti Città di San Vito Lo Capo – 23 punti Supergiovane Castelbuono – 23 punti Partinicaudace – 22 punti Casteldaccia – 21 punti Oratorio S. Ciro E Giorgio – 17 punti Lascari – Cefalù – 9 punti

Con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, il Lascari-Cefalù dovrà tentare un miracolo per rientrare nella corsa alla salvezza, mentre la lotta al vertice resta aperta tra Athletic Club Palermo e Città di Gela.