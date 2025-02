Vittoria importante per la Zannella Basket. Il punto

Basket Divisione Regionale 1 – Qualificazione

7ª Giornata di ritorno – 16 febbraio 2025

La settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 ha regalato emozioni e conferme importanti in chiave classifica. Tra le partite disputate, spiccano le vittorie del Basket Cefalù 1972 e dell’ASD Zannella Basket, due successi fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Basket Cefalù 1972 espugna Trapani

Il Basket Cefalù 1972 si impone di misura in trasferta contro la capolista Polisportiva Virtus Trapani con il punteggio di 70-65. Una prestazione solida da parte dei cefaludesi, che hanno saputo tenere testa alla squadra prima in classifica e conquistare una vittoria dal grande valore morale e di classifica. Con questo successo, il Basket Cefalù 1972 rafforza la propria posizione al terzo posto con 18 punti, avvicinandosi alla seconda posizione occupata dai Ribera Knights Basketball.

Zannella Basket vince in casa e rilancia le ambizioni

L’ASD Zannella Basket ottiene una preziosa vittoria casalinga contro Multimedica Basket Erice, con una prestazione convincente che conferma i progressi della squadra. Con questo successo, i cefaludesi salgono a quota 12 punti, agganciando Panormus al quinto posto e mantenendo vive le speranze di risalire ulteriormente la classifica.

Gli altri risultati

Patti Basket – Pallacanestro Barcellona 59-92

Netta vittoria per la Pallacanestro Barcellona, che si conferma tra le squadre più solide del campionato e rafforza il quarto posto in classifica.

Panormus – Ribera Knights Basketball (in attesa di risultato)

Match ancora da disputare tra Panormus e Ribera Knights, con la squadra ospite che punta a consolidare la seconda posizione.

Classifica aggiornata al 16/02/2025

Pos. Squadra Punti G V P PF PS 1 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 24 14 12 2 1081 973 2 Ribera Knights Basketball 20 13 10 3 1034 899 3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 18 14 9 5 1202 1083 4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 14 13 7 6 988 931 5 ASD Zannella Basket 12 13 6 7 984 973 6 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 12 13 6 7 1002 1050 7 GREEN BASKET 99 8 14 4 10 992 1112 8 PATTI BASKET 8 13 4 9 902 1026 9 Multimedica Basket Erice 4 13 2 11 926 1064

Con ancora diverse partite da giocare, il campionato si fa sempre più avvincente. Basket Cefalù 1972 e Zannella Basket dimostrano di essere in crescita e pronte a dare battaglia per migliorare ulteriormente le rispettive posizioni in classifica.