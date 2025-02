A Cefalù torna la trasmissione web “E ancora Scusi Permette?”

A Cefalù torna la trasmissione web “Scusi Permette?”

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:00 torna l’appuntamento con “E ancora chiedo: Scusi permette?”, il programma condotto da Pino Simplicio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione

.La puntata affronterà diversi temi di grande interesse per la comunità:

Cefalù e il Piano Regolatore Generale: in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Regione, si discuterà del futuro urbanistico della città con l’intervento dell’assessore Tania Culotta.

Nex Gen Vibes, a cura di Angela Fatta: si parlerà di sostenibilità ambientale con il focus su “GenGreen: i giovani e la sfida per il pianeta”.

L’Osteopatia come professione sanitaria innovativa: un approfondimento sui benefici dell’osteopatia per la prevenzione e il supporto alla salute con la Dott.ssa Chiara Glorioso.

Fisco e Tasse, a cura di Toti D’Antoni: spazio all’approfondimento sulle imposte sugli immobili concessi in comodato ai parenti con un focus specifico sull’IMU e le normative di riferimento.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera restare informato sulle tematiche di attualità che riguardano Cefalù e non solo.