La Zannella Basket e la scommessa sui giovani: un progetto nel segno di Nando Zannella

Nel solco della tradizione tracciata dal suo fondatore, Nando Zannella, la Zannella Basket continua a puntare sui giovani talenti locali, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e passione al palasport di via Aldo Moro a Cefalù.

Domenica, nel campionato di Serie DR, si è registrato l’esordio promettente di Samuele Cassata, figlio d’arte, il cui padre ha militato nei campionati superiori. Cassata ha affrontato il campo con sicurezza e una certa sfrontatezza, distinguendosi per punti realizzati e assist, oltre a un’ottima prestazione difensiva.

Accanto a lui, un altro talento emergente: Emanuele Torcivia, anche lui figlio di un ex atleta di alto livello, seppur nel mondo del volley. Torcivia ha lasciato il segno non solo con punti importanti, ma anche con freddezza nei tiri liberi nei momenti cruciali del match, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Non solo loro: insieme a Cassata e Torcivia, altri giovanissimi talenti hanno calcato il parquet con personalità. Cimino, Culotta, Gallo, Battaglia e Di Paola – tutti ragazzi di Cefalù – hanno dimostrato che il futuro del basket locale è già in costruzione.

Un progetto per il futuro

“Fino a poco tempo fa i nostri giovani erano costretti a cercare spazio altrove, da Palermo a Capo d’Orlando”, spiega il Direttore Sportivo Francesco De Lise. “Ora stiamo lavorando per riportare il pubblico al nostro palasport, proprio come desiderava Nando Zannella. Puntiamo sui giovani, e le basi per realizzare il nostro progetto ci sono tutte. Grazie anche ai tanti amici e sponsor che ci sostengono”.

Oggi a Cefalù esistono due società di basket, entrambe ricche di giovani talentuosi. L’auspicio è che in un futuro non lontano possa nascere un’unica realtà sportiva capace di valorizzare i talenti locali e ambire ai traguardi che Cefalù merita.

Le strutture, questa volta, non mancano: con due palasport a disposizione, è fondamentale che vengano riaperti completamente al pubblico, affinché il basket possa tornare ad essere un punto di riferimento per la comunità.