Parte la corsa ai 470.000 euro di montepremi ACI Sport nel settore rally

La Federazione Italiana ha annunciato lo stanziamento dei premi per le serie tricolori dedicate alle auto moderne. Crescono le quote riservate al Campionato Italiano Rally Promozione e al Trofeo Italiano Rally, mentre vengono confermate le premiazioni per le competizioni di spicco come il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Terra e la Finale di Coppa Italia Rally.

Un montepremi da 470.000 euro per il rally tricolore

La Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia ha approvato la proposta della Commissione Rally ACI Sport, delineando il montepremi per la stagione 2025. Grazie al contributo del CONI e al supporto degli organizzatori delle singole gare, la somma complessiva destinata alle competizioni rallystiche ammonta a 470.000 euro. Un investimento che garantisce continuità e crescita, con particolare attenzione ai premi destinati al Campionato Italiano Rally Promozione e al Trofeo Italiano Rally, incentivando così la partecipazione alle competizioni nazionali di maggior rilievo.

Il montepremi stabilito da ACI Sport sarà ulteriormente integrato dai premi offerti dai costruttori, ancora in fase di definizione.

Dettaglio dei premi per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025

Per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco 2025) è stato destinato un montepremi totale di 310.000 euro. La ripartizione dei premi è così suddivisa:

Classifica Assoluta: 1° classificato: 30.000 euro 2° classificato: 20.000 euro 3° classificato: 15.000 euro 4° classificato: 10.000 euro

CIAR Junior: 1° classificato: 75.000 euro (destinati alla partecipazione ai programmi internazionali di ACI Team Italia nella stagione successiva)

Due Ruote Motrici: 1° classificato: 20.000 euro

Campionato Italiano Rally Promozione: 1° classificato: 50.000 euro 2° classificato: 35.000 euro 3° classificato: 30.000 euro 4° classificato: 15.000 euro 5° classificato: 10.000 euro



Premi per il Campionato Italiano Rally Terra e Trofeo Italiano Rally

Anche il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e il Trofeo Italiano Rally (TIR) ricevono una dotazione importante:

CIRT 2025 (45.000 euro totali): 1° classificato: 15.000 euro 2° classificato: 10.000 euro 3° classificato: 5.000 euro 1° classificato Under 25: 15.000 euro (finalizzati alla partecipazione al CIAR Junior 2026)

TIR 2025 (95.000 euro totali): 1° classificato: 40.000 euro 2° classificato: 25.000 euro 3° classificato: 15.000 euro 1° classificato Under 25: 15.000 euro (finalizzati alla partecipazione al CIAR Junior 2026)



Finale Nazionale di Coppa Italia Rally 2025

Anche la Finale Nazionale di Coppa Italia Rally mantiene un significativo montepremi:

Coppa Italia 2025 (20.000 euro totali): Vincitore assoluto: 10.000 euro 1° classificato Under 25 – Due Ruote Motrici: 10.000 euro (finalizzati alla partecipazione al CIAR Junior 2026)



Grazie a questi incentivi, la stagione rallystica 2025 si preannuncia ancora più competitiva e avvincente, con un montepremi significativo a sostegno dei migliori talenti e delle squadre più meritevoli.



Calendario CIR SPARCO 20225



21 marzo – 23 marzo 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

11 aprile – 13 aprile 19° Rally Regione Piemonte

8 maggio – 10 maggio Targa Florio Rally

29 maggio – 31 maggio 43° Rally Due Valli

4 luglio – 6 luglio 13° Rally Roma Capitale

12 settembre – 14 settembre Rally del Lazio

17 ottobre – 19 ottobre 72° Rallye Sanremo