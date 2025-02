“The White Lotus” cambia scenario: dalla Sicilia alla Thailandia, ma Cefalù resta una star

Un nuovo resort, un nuovo mistero: la terza stagione di The White Lotus arriva sugli schermi, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Dopo le suggestive ambientazioni delle Hawaii (prima stagione, vincitrice di 10 Emmy) e della Sicilia (seconda stagione, premiata con un Golden Globe e 5 Emmy), la serie creata da Mike White trasporta i suoi vacanzieri in Thailandia. Qui, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere esotiche, si sviluppa una trama che, secondo il suo creatore, offrirà “uno sguardo divertente e satirico sulla morte, la religione orientale e la spiritualità”.

Cefalù, set cinematografico d’eccellenza

Se The White Lotus cambia destinazione, Cefalù non perde il suo status di località iconica del cinema internazionale. La cittadina siciliana, insieme a Taormina, ha ospitato diverse scene della seconda stagione della serie, girate presso il lido del Sea Palace Hotel 5 Stelle, luogo che ogni anno accoglie il prestigioso Festival del Cinema di Cefalù. Questa produzione non ha fatto altro che rafforzare il legame tra Cefalù e il grande schermo, già noto per essere stato il set di numerosi film internazionali e vincitori di Oscar.

L’esposizione mediatica garantita dalla serie ha ulteriormente consolidato la posizione di Cefalù tra le destinazioni più ambite per produzioni cinematografiche e televisive, confermandola come una delle località più prestigiose non solo in Italia, ma nel panorama globale.

Il cast stellare della terza stagione

Anche questa nuova stagione di The White Lotus promette un cast di prim’ordine. Tra i volti più noti troviamo:

Leslie Bibb , nel ruolo di Kate, parte di un trio di amiche in cerca di una vacanza rigenerante.

, nel ruolo di Kate, parte di un trio di amiche in cerca di una vacanza rigenerante. Carrie Coon , che interpreta Laurie, nota per i suoi ruoli in Gone Girl e The Gilded Age.

, che interpreta Laurie, nota per i suoi ruoli in Gone Girl e The Gilded Age. Michelle Monaghan , nei panni di Jaclyn, famosa per Mission: Impossible III e True Detective.

, nei panni di Jaclyn, famosa per Mission: Impossible III e True Detective. Jason Isaacs , che veste i panni dell’uomo d’affari Timothy Ratliff, conosciuto per Harry Potter e The Patriot.

, che veste i panni dell’uomo d’affari Timothy Ratliff, conosciuto per Harry Potter e The Patriot. Parker Posey , nel ruolo dell’ambiziosa Victoria Ratliff.

, nel ruolo dell’ambiziosa Victoria Ratliff. Patrick Schwarzenegger , che interpreta Saxon, figlio di Timothy.

, che interpreta Saxon, figlio di Timothy. Sarah Catherine Hook , nei panni di Piper, giovane studiosa di religioni.

, nei panni di Piper, giovane studiosa di religioni. Walton Goggins , interprete di Rick Hatchett, personaggio controverso della stagione.

, interprete di Rick Hatchett, personaggio controverso della stagione. Aimee Lou Wood , vincitrice di un BAFTA, qui nel ruolo di Chelsea.

, vincitrice di un BAFTA, qui nel ruolo di Chelsea. Natasha Rothwell , che torna nei panni di Belinda dalla prima stagione.

, che torna nei panni di Belinda dalla prima stagione. Lalisa Manobal, membro delle Blackpink, che debutta come attrice nel ruolo di Mook, mentore per il benessere degli ospiti del resort.

Con un cast di questo calibro e una nuova intrigante ambientazione, la terza stagione di The White Lotus si preannuncia come un altro grande successo. E mentre la serie si sposta verso l’Oriente, Cefalù continua a brillare nel firmamento del cinema internazionale, dimostrando ancora una volta di essere una delle località più affascinanti e prestigiose del mondo.