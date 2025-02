Presentata la nuova Ferrari F1. Si chiama Sf 25 e sarà guidata da Hamilton e Lecrerc

Ieri sera, nell’iconico scenario della O2 Arena di Londra, ha avuto luogo il grandioso evento di lancio della nuova Ferrari SF-25, un momento che segna di fatto l’inizio della stagione 2025 di Formula 1. Sotto gli occhi attenti del CEO Benedetto Vigna, del Team Principal Fred Vasseur, dei piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e dei rappresentanti dei partner della Scuderia Ferrari HP, è stata svelata la livrea della nuova monoposto. Domani, il bolide farà il suo debutto in pista a Fiorano, in una sessione a porte chiuse in cui percorrerà fino a 200 chilometri nel suo primo shakedown, prima di volare in Bahrain per l’unico test pre-stagionale, in programma dal 26 al 28 febbraio.

Continuità e innovazione

Il nome SF-25 segue la tradizione degli ultimi due anni, sottolineando la stabilità regolamentare. Si tratta della 71esima monoposto di Formula 1 costruita da Ferrari e della quarta vettura della nuova generazione a effetto suolo introdotta nel 2022. Tuttavia, pur nel segno della continuità, la SF-25 è un progetto completamente nuovo, frutto di soluzioni tecniche differenti rispetto al passato. La modifica più evidente, realizzata sotto la direzione di Loic Serra, riguarda la sospensione anteriore, che passa da un sistema push rod a un pull rod. Questa scelta nasce dall’esigenza di migliorare il flusso d’aria attorno alla vettura e offrire maggiori margini di sviluppo aerodinamico, ormai quasi esauriti con la configurazione precedente. L’obiettivo è quello di massimizzare il potenziale evolutivo della monoposto, in una stagione in cui l’equilibrio tra i team sarà estremamente serrato, con distacchi misurabili in millesimi di secondo.

Ottimizzazione e affidabilità

Dal punto di vista della power unit, le normative congelate dal 2022 non hanno permesso sviluppi tecnici significativi, ma ciò non significa che non vi siano stati margini di miglioramento. La stabilità regolamentare ha infatti permesso di concentrare gli sforzi sull’ottimizzazione della gestione dell’unità, adattandola al meglio a ogni scenario di gara per sfruttarne appieno il potenziale. L’affidabilità rimane una priorità assoluta: durante l’inverno, nonostante una riduzione delle ore di test al banco, il team ha analizzato e perfezionato ogni processo, traendo insegnamenti fondamentali dalla stagione 2024 per garantire prestazioni costanti e sicure in ogni circostanza.

Una livrea tra tradizione e modernità

Come emerso durante la presentazione a Londra, la SF-25 sfoggia una livrea profondamente rinnovata, che fonde passato, presente e futuro in una dichiarazione di stile, potenza e tradizione. Il rosso da corsa 2025, in una tonalità più scura e con finitura opaca, richiama le sfumature intense delle prime Ferrari da competizione. Anche i cerchi ruota sono interamente rossi, mentre i numeri di gara di Charles e Lewis sono bianchi, realizzati con il caratteristico font ufficiale Ferrari Sans.

Dallo shakedown ai test ufficiali

Dopo il debutto a Fiorano, la SF-25 si trasferirà in Bahrain per l’unico test pre-stagionale, prima di inaugurare ufficialmente il campionato il 16 marzo in Australia.

Fred Vasseur, Team Principal

“Il lancio di questa nuova monoposto è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il frutto di mesi di intenso lavoro da parte di ogni membro della Scuderia Ferrari HP a Maranello, e ora non vediamo l’ora di vederla in pista. Con Lewis al fianco di Charles, siamo pronti a dare il massimo per essere i migliori. Sappiamo che la sfida sarà impegnativa, ma contiamo sul sostegno dei nostri tifosi, che ci spronano sempre a dare il massimo. Ora, lasciamo parlare la pista. Non vedo l’ora che questa stagione prenda il via.”

Loic Serra, Direttore Tecnico Chassis

“La SF-25 rappresenta un’evoluzione della SF-24, che ci ha fornito un’ottima base di partenza. Tuttavia, abbiamo lavorato duramente, cambiando il 99% della vettura per migliorare ulteriormente l’architettura e massimizzare le prestazioni. La sospensione anteriore pull rod è solo la modifica più evidente tra le tante novità. Il 2025 sarà un campionato combattutissimo, con distacchi minimi tra le squadre. Siamo pronti a dare il massimo, cercando ogni possibile margine di miglioramento.”

Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico Power Unit

“L’affidabilità rimane un obiettivo primario e abbiamo curato ogni dettaglio per garantire performance costanti e al massimo livello. Siamo pronti a raccogliere le sfide che ci attendono con fiducia e determinazione.”

Charles Leclerc #16

“Sono davvero entusiasta della SF-25. Ogni anno lavoriamo per migliorare e tutto il team ha dato il massimo in questi mesi. Lo scorso anno siamo arrivati vicinissimi al titolo e nel 2025 vogliamo vincere il Mondiale Costruttori, mentre il mio obiettivo personale è conquistare il titolo Piloti”-

Lewis Hamilton #44

“Le mie prime settimane in Ferrari sono state incredibili: ho visto da vicino la passione e la dedizione della squadra, e oggi è stato emozionante svelare la mia prima monoposto con il Cavallino. La voglia di vincere è enorme e non vedo l’ora di scendere in pista con Charles per spingere insieme la squadra al top. Questo nuovo capitolo mi entusiasma più che mai.”