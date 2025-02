Vuoi cantare in una Corale? Oggi pomeriggio il Coro Asmu aspetta i nuovi coristi

Sei appassionato di musica? Hai sempre sognato di far parte di un coro e vivere l’emozione di cantare in armonia con altre voci? Oggi è il giorno perfetto per dare voce alla tua passione!

Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:45, la Chiesa di San Nicola di Cefalù si trasformerà in un luogo di incontro speciale per tutti coloro che desiderano entrare a far parte della Corale Asmu di Cefalù.

Ad accoglierti ci saranno i coristi della corale insieme ai Maestri Ildebrando e Liana D’Angelo, pronti a guidarti in un viaggio musicale straordinario. Sarà un’occasione unica per conoscere il repertorio della corale, respirare l’atmosfera di un vero gruppo musicale e, soprattutto, scoprire il piacere di cantare insieme.

Non importa se sei un cantante esperto o se ti avvicini per la prima volta al mondo della musica corale: l’entusiasmo e la voglia di condividere emozioni attraverso il canto sono gli unici requisiti richiesti! Vieni a scoprire l’energia e la magia del canto corale. La Corale Asmu ti aspetta a braccia aperte per farti vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Non perdere questa occasione!