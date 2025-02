Diocesi di Cefalù: un nuovo sussidio per vivere la Quaresima

Con l’avvicinarsi del tempo di Quaresima, la Diocesi di Cefalù presenta il nuovo sussidio “Sto alla porta e busso… la carità che dà gioia”, realizzato dalla Commissione Sussidi. Questo prezioso strumento, disponibile nelle librerie e nelle parrocchie, è pensato per catechisti, educatori e animatori, con l’obiettivo di accompagnare bambini, ragazzi e famiglie nel cammino di preparazione alla Pasqua.



l nuovo sussidio “Sto alla porta e busso… la carità che da gioia” curato dalla Commissione Sussidi della Diocesi di Cefalù è uno strumento rivolto ai catechisti, agli educatori e agli animatori per accompagnare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie durante il tempo di Quaresima e di Pasqua. Un percorso che si sviluppa settimana dopo settimana proponendo un nuovo modo di fare catechesi strutturato non per classi di catechesi ma per fasce di età.

Il sussidio prende spunto dalla Spes non confundit, la Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025.

Ad arricchire il testo le colorate illustrazioni, i tutorial delle attività e tutto il materiale da scaricare e utilizzare durante tutto il percorso proposto.

Il percorso proposto si sviluppa settimana dopo settimana e introduce un innovativo metodo di catechesi basato non su classi tradizionali, ma su fasce di età, favorendo un’esperienza più inclusiva e partecipativa. L’ispirazione del sussidio nasce dalla Spes non confundit, la Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025, e offre spunti di riflessione che invitano alla crescita nella fede attraverso la carità e la condivisione.

A rendere ancora più coinvolgente il percorso, il sussidio è arricchito da illustrazioni colorate, tutorial per le attività e materiale scaricabile, utile per animare le proposte formative.

Per maggiori informazioni e per scaricare il materiale sul sito della Diocesi di Cefalù.