Il Comune di Cefalù intensifica la lotta all’evasione tributaria: incassati oltre 500 mila Euro

CEFALÙ: LOTTA ALL’EVASIONE TRIBUTARIA, INCASSATI OLTRE 500MILA EURO

Il Comune di Cefalù intensifica la lotta all’evasione tributaria, registrando nel 2024 un significativo recupero di somme dovute per TARI, IMU e TASI. L’attività di accertamento ha riguardato principalmente situazioni di omessa o infedele dichiarazione relative agli anni d’imposta dal 2017 al 2023.

Le Azioni di Recupero

Nel corso del 2024, l’amministrazione ha emesso numerosi avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARI) e per le imposte municipali (IMU e TASI), focalizzandosi in particolare sull’anno 2019 e sugli anni successivi. Alcune somme risultano già incassate nel corso dell’esercizio finanziario.

L’operazione si è svolta nel rispetto del principio contabile stabilito dal D.M. 4 agosto 2016 e delle indicazioni della Commissione ARCONET, secondo cui la notifica dell’accertamento è determinante per il riconoscimento dell’entrata nei bilanci comunali. Gli uffici preposti hanno registrato le notifiche ricevute e prodotto il relativo report ufficiale.

Le Entrate Recuperate

Alla data del 31 dicembre 2024, il Comune ha incassato:

186.748,75 euro per gli avvisi di accertamento TARI,

per gli avvisi di accertamento TARI, 57.803,00 euro per gli avvisi di accertamento TASI,

per gli avvisi di accertamento TASI, 128.398,00 euro per gli avvisi di accertamento IMU.

Complessivamente, la somma recuperata ammonta a 537.245,01 euro, registrata nel bilancio comunale 2024.

Le Determinazioni dell’Amministrazione

Con provvedimento ufficiale, il Comune ha stabilito che:

L’importo di 537.245,01 euro viene accertato nel capitolo di bilancio dedicato agli accertamenti per TARI, IMU e TASI emessi nel 2024 e notificati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Un ulteriore importo di 1.366.451,00 euro è stato accertato nel capitolo di bilancio relativo agli accertamenti ICI/IMU/TASI degli anni precedenti. Le somme incassate alla data del 31 dicembre 2024 risultano regolarmente registrate nei rispettivi capitoli di bilancio.

Istanze di Riesame e Mediazioni

Nel corso delle operazioni, l’amministrazione ha ricevuto anche richieste di riesame in autotutela e ricorsi con reclamo-mediazione da parte dei contribuenti interessati. Queste istanze verranno valutate secondo la normativa vigente.

Con queste azioni, il Comune di Cefalù dimostra un impegno costante nel contrasto all’evasione fiscale, assicurando il corretto funzionamento delle finanze locali e la ripartizione equa dei tributi tra i cittadini.