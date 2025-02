Cefalù ospita l’O.W.C.C. 2025: il grande concorso internazionale per bartender

Dal 17 al 19 marzo 2025, la splendida cornice di Cefalù diventerà il palcoscenico di uno degli eventi più attesi nel mondo della mixology: il concorso internazionale per bartender O.W.C.C. 2025. Organizzato dall’Associazione Bartender Sicilia (A.B.S.), l’evento si terrà presso l’elegante Hotel Riva del Sole, accogliendo delegazioni di professionisti e appassionati provenienti da ogni angolo del pianeta.

Un evento tra competizione e crescita professionale

Più di una semplice gara, l’O.W.C.C. 2025 si preannuncia come un’opportunità unica di crescita e scambio per tutti i partecipanti. Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti esclusivi, pensati per offrire un’esperienza immersiva nel mondo della mixology.

Uno dei momenti clou sarà la presentazione del libro L’Orto nel Bicchiere di Mario Frausin, un’opera che esplora l’uso delle erbe aromatiche e botaniche nei cocktail, aprendo nuove prospettive creative per bartender e appassionati. Il 18 marzo, inoltre, gli ospiti potranno partecipare a una prestigiosa masterclass tenuta da Domenico Dragone di Compagnia dei Caraibi, un’occasione imperdibile per approfondire tecniche e segreti del mestiere.

La sfida tra i migliori bartender del mondo

Dopo i saluti istituzionali, nel pomeriggio del 18 marzo avrà inizio la competizione ufficiale. Bartender di fama internazionale si sfideranno con creatività e tecnica, cercando di conquistare il titolo e dimostrare il proprio talento davanti a una giuria di esperti.

Un’opportunità di incontro e scambio culturale

L’O.W.C.C. 2025 non è solo una competizione di alto livello, ma anche un’occasione di scambio culturale e professionale. Cefalù, con il suo fascino senza tempo, si conferma così una destinazione d’eccellenza per gli amanti dell’arte della mixology, offrendo un’esperienza indimenticabile tra gusto, innovazione e convivialità.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo dei cocktail e scoprire le nuove tendenze del settore, all’insegna della passione e della creatività.