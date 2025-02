Giorno 22 febbraio 2025

Circondato dall’affetto dei suoi cari e illuminato dalla fede in Cristo Crocifisso, Morto e Risorto,

ha raggiunto la gloria della Risurrezione Francesco Traina.

La Liturgia Eucaristica Esequiale sarà celebrata

Lunedì 24 febbraio alle ore 15:00

presso la Parrocchia Sant’Agata V. M. in Cefalù.

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione di Via Avv. Cirincione 1 – Cefalù.

“In segno di solidarietà alla famiglia, è attiva una raccolta fondi per le spese funerarie. Le offerte possono essere lasciate presso la Parrocchia Sant’Agata o al Parroco.”