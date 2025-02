La NASA aggiorna le previsioni sull’asteroide 2024 YR4: minore probabilità di impatto con la Terra

Le nuove osservazioni riducono l’incertezza sulla traiettoria dell’asteroide

Le più recenti osservazioni dell’asteroide 2024 YR4, effettuate nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, hanno ulteriormente ridotto la probabilità di un impatto con la Terra il 22 dicembre 2032, portandola allo 0,28%. Gli esperti della NASA continueranno a monitorarne la traiettoria per migliorare le previsioni e comprendere con maggiore precisione il suo percorso futuro. Parallelamente, la probabilità di un impatto con la Luna è lievemente aumentata, attestandosi all’1%.

L’importanza delle osservazioni astronomiche

Dopo una settimana di visibilità ridotta dovuta alla luna piena, gli astronomi hanno ripreso le osservazioni del corpo celeste. Per i telescopi terrestri, infatti, cieli bui sono essenziali per rilevare asteroidi, spesso deboli e difficili da individuare.

Il Center for Near-Earth Object Studies della NASA, situato presso il Jet Propulsion Laboratory in California, ha integrato i nuovi dati segnalati al Minor Planet Center e, il 18 febbraio, aveva inizialmente aggiornato la probabilità di impatto dell’asteroide al 3,1%: il valore più alto mai registrato per un oggetto di queste dimensioni o superiori. Tuttavia, le osservazioni della notte successiva hanno permesso di abbassare questa stima all’1,5%, e successivamente allo 0,28%.

Monitoraggio costante per affinare le previsioni

Ogni nuova notte di osservazioni contribuisce a delineare con maggiore chiarezza la possibile posizione dell’asteroide il 22 dicembre 2032. Le simulazioni grafiche della NASA mostrano come la gamma delle possibili traiettorie si stia progressivamente restringendo, riducendo così l’incertezza legata all’evento. Per escludere del tutto la possibilità di un impatto, la Terra dovrà trovarsi al di fuori della fascia delle posizioni potenziali previste per quella data.

Un occhio anche alla Luna

Oltre alla Terra, anche la Luna rientra nelle possibili destinazioni dell’asteroide 2024 YR4. Sebbene la probabilità di impatto lunare sia attualmente stimata allo 0,8%, il continuo monitoraggio dell’orbita potrebbe portare a ulteriori revisioni nei prossimi mesi.

Tecnologia e futuro: il ruolo della missione NEO Surveyor

Per migliorare la capacità di individuare e studiare gli asteroidi, la NASA prevede di lanciare la missione Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor), con partenza non prima di settembre 2027. Questo osservatorio spaziale permetterà di rilevare asteroidi sconosciuti sfruttando l’osservazione nell’infrarosso. Diversamente dalla luce visibile, infatti, gli asteroidi e le comete risultano particolarmente luminosi nell’infrarosso poiché riscaldati dalla radiazione solare. Il NEO Surveyor fornirà inoltre un punto di osservazione privilegiato nello spazio, complementare ai telescopi terrestri.

James Webb e le prossime osservazioni

Anche il telescopio spaziale James Webb della NASA si unirà agli sforzi di monitoraggio: nel marzo 2025 osserverà 2024 YR4 per ottenere stime più precise sulle sue dimensioni, attualmente valutate tra i 130 e i 300 piedi di diametro.

Con l’acquisizione di nuovi dati, la probabilità di impatto dell’asteroide potrà essere ulteriormente ridefinita. In molti casi precedenti, oggetti inizialmente considerati a rischio sono stati successivamente esclusi dall’elenco dei pericoli gestito dal Center for Near-Earth Object Studies della NASA. Tuttavia, la possibilità che la probabilità di impatto possa variare, seppur minima, rimane una variabile da tenere in considerazione.

Conclusioni

Grazie a un monitoraggio continuo e al progresso tecnologico, la NASA e i principali osservatori astronomici di tutto il mondo sono impegnati a garantire la sicurezza del nostro pianeta. I dati più recenti e futuri aggiornamenti sulle previsioni di impatto dell’asteroide 2024 YR4 saranno disponibili sulla pagina automatizzata Sentry della NASA JPL.