Opportunità di Servizio Civile Universale alla Fondazione Giglio di Cefalù: Bando per 21 Operatori

Il Dipartimento per il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, il 18 dicembre 2024, il bando di selezione per operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. In totale, il bando prevede la selezione di 62.579 volontari da inserire in diversi enti.

Anche la Fondazione Giglio di Cefalù partecipa all’iniziativa, grazie a una co-progettazione con la cooperativa “Area Azzurra”. Sono previsti due progetti, presentati da Aress Fabiola Soc. Coop. Arl Onlus ETS, che offriranno complessivamente 21 posti per volontari. Nello specifico, sei volontari saranno impegnati nel progetto “Più informazione, più salute”, mentre quindici saranno inseriti nel programma “Riduciamo le distanze”.

Dettagli del Servizio

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore distribuite su cinque giorni. Ai volontari è riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro.

Possono candidarsi i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni). Per conoscere tutti i requisiti richiesti, è possibile consultare l’articolo 2 del bando ufficiale (pag. 7).

Presentazione delle Domande

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, disponibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, selezionando il progetto di interesse. Nei poster allegati sono indicati i codici specifici dei progetti relativi alla Fondazione Giglio.

Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato: sarà possibile inoltrare la domanda fino alle ore 14:00 del 27 febbraio 2025.

Maggiori Informazioni

Per approfondimenti e per una guida dettagliata sulla procedura di candidatura, si invita a consultare l’articolo pubblicato il 14 gennaio. L’accesso alla piattaforma richiede il possesso di credenziali SPID con un livello di sicurezza 2.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.coopazzurra.net o contattare il numero 091.8145381.

Tutte le informazioni relative al bando sono disponibili anche sul sito della Cooperativa Area Azzurra.