La Tenuta Bordonaro apre le porte: questo pomeriggio tra natura e sport all’aria aperta

La Tenuta Bordonaro apre le porte: un pomeriggio tra natura e sport all’aria aperta

Domenica 23 febbraio 2025, dalle 15:00 alle 17:30, Villa Bordonaro, situata in Contrada Mazzaforno, ospiterà nuovamente l’iniziativa “La Tenuta Bordonaro apre le porte”. Un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, immersi nella natura e a stretto contatto con gli animali.

L’evento, organizzato dall’Associazione Cavalieri della Valdemone, presieduta da Franco Ciolino, offrirà la possibilità di effettuare prove a cavallo gratuite all’interno del suggestivo parco della tenuta. L’iniziativa è rivolta sia agli adulti che ai più piccoli, rendendola un’esperienza ideale per tutta la famiglia.

Situata nel territorio comunale di Cefalù, la Tenuta Bordonaro rappresenta un luogo perfetto per chi ama la natura e desidera trascorrere del tempo all’insegna dello sport e del benessere. L’evento sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’equitazione e godere di un’esperienza autentica in un contesto paesaggistico mozzafiato.

L’ingresso è libero, e tutti sono invitati a partecipare a questo speciale appuntamento con la natura e gli animali.