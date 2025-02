La Zannella si arrende a Ribera, ma i giovani danno segnali positivi. Parla il Direttore sportivo

La Zannella Cefalù ha dovuto cedere il passo al Ribera, squadra di categoria superiore e dotata di giocatori di grande esperienza e qualità. La formazione cefaludese, composta principalmente da giovani, ha comunque mostrato spunti interessanti, dimostrando di essere un gruppo in crescita.

La Zannella Cefalù ha dovuto cedere il passo al Ribera, squadra di categoria superiore e dotata di giocatori di grande esperienza e qualità. La formazione cefaludese, composta principalmente da giovani, ha comunque mostrato spunti interessanti, dimostrando di essere un gruppo in crescita.

“Considerato il valore degli avversari – aggiunge De Lise – per noi è stato un test positivo. Non era con Ribera che dovevamo fare punti, erano troppo forti. Ma l’approccio dei nostri giovani è stato più che positivo. Certo, siamo riusciti a tenere testa solo per 15 minuti, quando nel secondo periodo eravamo sotto di soli 5 punti, ma poi loro hanno preso il largo con facilità”.

Le prestazioni individuali

Ancora una volta sugli scudi Veron, autentico trascinatore della squadra con 22 punti, confermandosi il miglior realizzatore della partita per la Zannella. Un altro protagonista è stato Micciulla, autore di 15 punti e ormai una pedina importante nello scacchiere della Zannella. Di Paola, con i suoi 10 punti, ha dimostrato di essere un riferimento solido e affidabile per la squadra.

Così i singoli in dettaglio

Cristian Daniel Veron (22 punti, 92% TL): prestazione dominante, miglior marcatore della squadra e ottima percentuale dalla lunetta (12/13). Leader indiscusso dell’attacco.

Calogero Micciulla (15 punti, 50% TL): buona produzione offensiva con 15 punti, ma percentuale ai liberi da migliorare (3/6).

Pietro Di Paola (10 punti, 100% TL): ottima efficienza, con 2/2 ai liberi e 10 punti in meno di 27 minuti.

Stefano Asciutto (5 punti, 0% TL): contributo discreto e ottima gara.

Francisco Gallo (3 punti, 50% TL): Quasi tutta la partita in campo (34:35), bene nella costruzione delle azioni e in difesa.

Emanuele Torcivia (2 punti, 0% TL): In meno di 8 minuti giocati ha fatto vedere buone cose approcciando la partita con sicurezza e determinazione .

Gli altri giocatori (Cangelosi, Battaglia, Cimino, Tosolini, Lacagnina, Vacca): nessun punto realizzato nonostante alcuni abbiano avuto minuti a disposizione.

In generale, Veron è stato il trascinatore della squadra, seguito da Micciulla e Di Paola. La percentuale ai liberi della squadra (78%) è buona, ma alcuni giocatori devono migliorare la loro efficienza in attacco.

Bene Vacca, che ha segnato il suo primo punto in campionato, un piccolo traguardo personale che testimonia il progresso del giovane atleta.



In quanto al Ribera, troppo forte Kazlauskis con 28 punti. Ma anche Bellavia 16, e De Leon con 11. Ma tutta la squadra dispone di giocatori di livello superiore.

Sguardo al futuro

Nonostante la sconfitta, la Zannella guarda già al prossimo impegno, una partita cruciale contro il Barcellona. L’obiettivo sarà vincere con uno scarto di almeno 23 punti per conquistare il quarto posto e affrontare nella seconda fase il Basket Cefalù, riportando così in scena il derby cittadino.

La squadra, pur giovane, sta crescendo e dimostra di avere il carattere per affrontare le sfide future con determinazione e spirito di sacrificio. Il percorso è ancora lungo, ma la Zannella può guardare avanti con ottimismo.