Eccellenza Girone A: L’Athletic Club Palermo allunga in vetta, pari per il Lascari-Cefalù

Il weekend calcistico della 23^ giornata del Girone A di Eccellenza ha regalato emozioni e conferme importanti in classifica. L’Athletic Club Palermo vince e allunga in testa, mentre il fanalino di coda Lascari-Cefalù ottiene un pareggio che lascia poche speranze di salvezza.



La partita tra la Folgore Castelvetrano e il Marineo è stata sospesa al quarto minuto del secondo tempo.

Un petardo è esploso ed il portiere ospite Faraci si è accasciato a terra. Dopo l’intervento dei sanitari

, il conseguente trasferimento in ospedale.

Athletic Club Palermo allunga sul Città di Gela

La sfida di cartello della giornata ha visto l’Athletic Club Palermo imporsi per 3-1 sul Città di Gela. Con questa vittoria, i palermitani consolidano il primo posto in classifica con 56 punti, portandosi a +4 proprio sul Città di Gela, che resta fermo a 52. Una vittoria pesante, che ribadisce la superiorità dell’Athletic in questa stagione e segna un importante passo verso la promozione.

Lascari-Cefalù, pareggio in trasferta

Situazione ben diversa per il Lascari-Cefalù, che non va oltre l’1-1 in casa del San Giorgio Piana. Un punto che serve a poco per l’ultima in classifica, ferma a quota 10, ma tiene vive le speranze. Per il San Giorgio Piana, invece, il pareggio mantiene la squadra in corsa per le posizioni di vertice, con 39 punti e un quarto posto consolidato.

Gli altri risultati

Parmonval – Casteldaccia 1-0 : Successo di misura per la Parmonval, che con questi tre punti raggiunge quota 33 e si stabilizza a metà classifica. Il Casteldaccia, invece, resta invischiato nella lotta per la salvezza con soli 21 punti.

: Successo di misura per la Parmonval, che con questi tre punti raggiunge quota 33 e si stabilizza a metà classifica. Il Casteldaccia, invece, resta invischiato nella lotta per la salvezza con soli 21 punti. Accademia Trapani – Marsala 1912 0-0 : Un pareggio a reti bianche che lascia entrambe le squadre a centro classifica, con il Marsala a 33 punti e l’Accademia Trapani a 30.

: Un pareggio a reti bianche che lascia entrambe le squadre a centro classifica, con il Marsala a 33 punti e l’Accademia Trapani a 30. Città di San Vito Lo Capo – Partinicaudace 3-2 : Vittoria sofferta per il San Vito Lo Capo, che si allontana dalla zona retrocessione. Il Partinicaudace resta terzultimo con 22 punti.

: Vittoria sofferta per il San Vito Lo Capo, che si allontana dalla zona retrocessione. Il Partinicaudace resta terzultimo con 22 punti. Don Carlo Lauri Misilmeri – Castellammare Calcio 94 1-0 : Successo importante per il Misilmeri, che si avvicina al quarto posto.

: Successo importante per il Misilmeri, che si avvicina al quarto posto. Supergiovane Castelbuono – Unitas Sciacca 1-1: Un punto a testa che lascia lo Sciacca in terza posizione a quota 46, mentre la Supergiovane Castelbuono resta invischiata nella parte bassa della classifica.

In attesa di sapere le decisioni del Giudice sportivo per la sfida tra Folgore Castelvetrano e Oratorio S. Ciro e Giorgio, la lotta per il vertice sembra sempre più delineata, con l’Athletic Club Palermo in pieno controllo della situazione. Tuttavia, con ancora diverse giornate da giocare, nulla è ancora deciso.

(Foto del San Giorgio Piana)