Ripartito il Campionato di Serie D Femminile di Volley. Ha riposato la Kepha di Cefalù

VOLLEY SERIE D FEMMINILE – GIRONE A: RISULTATI E CLASSIFICA

Giornata intensa nel Girone A della Serie D Femminile, con diversi risultati che potrebbero rivelarsi determinanti per la lotta alla promozione e per la corsa alla salvezza. In questa giornata ha riposato la Jingle Kepha 2.0 di Cefalù, che ha osservato con attenzione i risultati delle dirette concorrenti.

I RISULTATI DELLA 14^ GIORNATA:

Pomaralva – ASD Volley Sport Alcamo 3-0 (25-8, 25-20, 25-18) Vittoria netta per Pomaralva, che si conferma nelle prime posizioni della classifica con un successo mai in discussione contro Alcamo, in piena lotta per la salvezza.

(25-8, 25-20, 25-18) Vittoria netta per Pomaralva, che si conferma nelle prime posizioni della classifica con un successo mai in discussione contro Alcamo, in piena lotta per la salvezza. ASD Primula – Volley Land & Dolce Carollo 3-1 (25-18, 23-25, 25-15, 25-22) Importante affermazione per ASD Primula, che consolida il suo piazzamento a metà classifica. Volley Land & Dolce Carollo, invece, rimane nei bassifondi, raggiunto a quota 9 punti da Alcamo.

(25-18, 23-25, 25-15, 25-22) Importante affermazione per ASD Primula, che consolida il suo piazzamento a metà classifica. Volley Land & Dolce Carollo, invece, rimane nei bassifondi, raggiunto a quota 9 punti da Alcamo. Mediterranea Serramenti Aragona – COM.FER. Palermo 3-0 (25-13, 26-24, 25-10) Ancora un successo per la capolista Mediterranea Serramenti Aragona, che mantiene il primato a quota 38 punti. COM.FER. Palermo, invece, resta ultima con soli 7 punti.

(25-13, 26-24, 25-10) Ancora un successo per la capolista Mediterranea Serramenti Aragona, che mantiene il primato a quota 38 punti. COM.FER. Palermo, invece, resta ultima con soli 7 punti. Medtrade Volley Palermo – APD Cegap 3-1 (25-23, 22-25, 25-17, 25-22) Vittoria preziosa per Medtrade Volley Palermo, che supera APD Cegap e accorcia le distanze nella zona medio-bassa della classifica.

Si gioca oggi 24/02/25, ore 20:30, A.C.D.S. CAPACENSE – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D., gara che interessa la Kepha Volley.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Mediterranea Serramenti Aragona – 38 pt Pomaralva – 37 pt A.C.D.S. Capacense – 28 pt (gioca oggi) Palermo Mondello Volley – 26 pt US Volley Bagheria – 25 pt ASD Primula – 20 pt APD Cegap – 15 pt Medtrade Volley Palermo – 14 pt Jingle Kepha 2.0 – 13 pt (ha riposato) ASD Volley Sport Alcamo – 9 pt Volley Land & Dolce Carollo – 9 pt G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 8 pt (gioca oggi) COM.FER. Palermo – 7 pt

ANALISI DELLA SITUAZIONE PER LA SALVEZZA

La Jingle Kepha 2.0 ha osservato il turno di riposo, ma può sorridere solo in parte: Alcamo e Volley Land & Dolce Carollo restano dietro, ma Medtrade Volley Palermo ha guadagnato terreno con una vittoria importante, salendo a 14 punti. Anche Pallavolo 2000 potrebbe rappresentare una minaccia, avendo una partita in meno, ma deve vedersela cn la Capacense, terza in classifica .

Il prossimo turno sarà cruciale per le sorti della squadra di Cefalù, chiamata a un risultato positivo per tenere a distanza le inseguitrici e consolidare la permanenza in categoria.