Sporting Cefalù e Cephaledium: Un’Unione per il Futuro del Calcio Locale

Un’importante svolta per il calcio cefaludese: le due storiche società, ASD Sporting Cefalù e ASD Cephaledium, hanno siglato un accordo di collaborazione volto a costruire un settore giovanile solido e un percorso chiaro per i giovani calciatori della città.

I presidenti delle due società, Citrano e Barranco, hanno trovato un’intesa per creare una realtà calcistica senza campanilismi, dove la Cephaledium, con la sua prima squadra, diventi il naturale sbocco per i ragazzi cresciuti nelle fila dello Sporting Cefalù. L’obiettivo comune è quello di offrire ai giovani un percorso di crescita ben strutturato, che abbia come traguardo la categoria Juniores, punto di partenza per l’inserimento nel calcio dei grandi.

Questa collaborazione, a lungo cercata, rappresenta un’opportunità unica per valorizzare i talenti locali e realizzare il sogno di molti appassionati: una prima squadra composta prevalentemente da giocatori cefaludesi. Pur mantenendo inizialmente identità separate, le due società lavoreranno fianco a fianco, condividendo idee e strategie per massimizzare il potenziale del settore giovanile.

Nello specifico, la Cephaledium si occuperà della preparazione delle squadre dei più grandi, mentre lo Sporting Cefalù curerà la formazione dei piccoli talenti, accompagnandoli fino all’età giusta per l’approdo nella prima squadra.

Le rispettive dirigenze esprimono grande soddisfazione per questo nuovo percorso, che prenderà forma già nei primi mesi dell’anno con una programmazione mirata al futuro. A rendere ancor più entusiasmante questa fase di rilancio, vi è l’imminente apertura del nuovo Stadio Santa Barbara. Un impianto che darà nuova linfa al calcio locale, restituendo ai giocatori il piacere di scendere in campo su un terreno adeguato e ai tifosi la speranza di vedere una squadra sempre più rappresentativa della comunità.

Con questo accordo, Sporting Cefalù e Cephaledium pongono le basi per una nuova era del calcio a Cefalù, unendo forze ed esperienze per costruire un futuro sportivo all’insegna della crescita e dell’identità locale.