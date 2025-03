Addio a Suor Cristina: una vita di dedizione e amore che ha attraversato un secolo

Oggi, Cefalù piange la scomparsa di Suor Cristina, che è deceduta all’età di 105 anni. La sua vita, lunga e straordinaria, è stata un esempio di dedizione religiosa, amore per la comunità e impegno incessante per i più bisognosi. Suor Cristina è stata una presenza costante nel Collegio di Maria, situato in Piazza Marina, dove ha svolto la sua missione con passione per più di settant’anni. La sua morte segna la fine di un’era, ma il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

Giuseppa Cinquegrani, questo il suo nome di nascita, è nata a Cefalù il 3 novembre 1920 da Giuseppe Cinquegrani e Rosa Domina. Prima di sei fratelli, Giuseppa ha vissuto una vita segnata da sacrifici e devozione. Cresciuta in una famiglia che aveva appena acquistato un grande terreno in contrada Vallegrande, si è sempre distinta per il suo impegno nel sostenere la casa familiare, curando i fratelli, ma soprattutto seguendo e accudendo con amore la sorella Tanina.

Nel 1946, a soli 26 anni, Suor Cristina sente la chiamata della vocazione religiosa e, nonostante il rifiuto iniziale dei genitori, prende i voti, consacrando la sua vita alla fede e alla comunità. Il 7 novembre 1949, diventa ufficialmente Suor Cristina, e da quel momento inizia un percorso che l’avrebbe portata a diventare una figura di riferimento per la sua comunità religiosa e la sua famiglia.

Suor Cristina ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, sia nel convento che nel collegio. Generosa e disponibile, ha sempre messo a disposizione il suo tempo e le sue energie per il bene degli altri. È stata un punto di riferimento per le sue consorelle, in particolare per quelle più anziane, tra cui madre Celina, che ha servito con amore e dedizione. La sua determinazione era evidente anche nelle piccole cose: dopo un iniziale fallimento, è riuscita a ottenere la patente di guida e a condurre ogni giorno il pulmino che accompagnava le ragazze del collegio a scuola.

La sua vita è stata anche un esempio di amore familiare. Nonostante il suo impegno religioso, Suor Cristina è sempre stata vicina alla sua famiglia. Ogni giorno, telefonava ai suoi parenti per informarsi sulla loro salute, offrendo sempre parole di conforto e una preghiera. La sua generosità e il suo affetto erano evidenti anche nei momenti più difficili.

Quando nel 2020 Suor Cristina ha festeggiato il suo centesimo compleanno, la sua famiglia e la sua comunità l’hanno celebrata a distanza a causa delle restrizioni sanitarie. Nonostante la solitudine del momento, il suo spirito indomito è rimasto intatto, e la sua vita, ricca di valori morali e spirituali, è stata un faro per tutti.

Oggi, Suor Cristina ci ha lasciati, ma il suo esempio di fede, speranza e amore continua a vivere nei suoi nipoti, pronipoti, e in tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Una piccola grande donna che ha attraversato un secolo, segnato da difficoltà, ma sempre guidata dall’amore e dalla fede. La comunità di Cefalù le rende omaggio, grata per tutto ciò che ha dato in vita. Suor Cristina ha vissuto una vita piena, un’ispirazione per tutti noi, e la sua memoria resterà indelebile nei cuori di chi l’ha incontrata.