Volley Serie D/F: La giovane Kepha di Cefalù brilla e supera la Primula in tre set (foto)

Jingle Kepha – Primula 3-0 (25-21, 25-19, 25-20)

Un successo netto e convincente per la Jingle Kepha Cefalù, che si impone con un perentorio 3-0 sulla Primula Monreale, dimostrando solidità e determinazione in ogni fase del match. La squadra allenata da Marco Sabatino, quando può schierare tutte le giocatrici , si conferma un’avversaria ostica per molte formazioni del campionato. Tante le giovanissime in campo.

Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale. Le avversarie restano in partita fino al 15-15 ma, con un’accelerazione decisa la Kepha è riuscita a prendere il comando, chiudendo 25-21.

Il copione si è ripetuto nel secondo set: dopo una fase di parità, fino al 14-15, la squadra cefaludese ha cambiato marcia ed ha vinto il set 25-19.

Particolarmente significativo l’ingresso nel finale di Marica Barranco, giovane promessa dell’Under 16, che ha avuto modo di esordire e contribuire alla vittoria. In panchina anche l’U14 Musotto (L2).

Nel terzo parziale, ancora una partenza equilibrata, ma la Kepha ha poi trovato continuità nel gioco, chiudendo con un rassicurante 25-20.

Un match che ha messo in evidenza non solo la compattezza del gruppo, ma anche la crescente qualità del settore giovanile della Kepha, sempre più protagonista nel roster di coach Sabatino. Le giovanissime, infatti, stanno ritagliandosi spazi importanti, confermando il grande lavoro della società nella valorizzazione dei talenti emergenti.

Dall’altra parte, la Primula Monreale ha faticato a contenere il ritmo e la precisione della Kepha, mostrando qualche difficoltà in attacco e nel rispondere agli attacchi avversari.

Tabellino

Kepha Volley: 5 Collerà, 6 Bianca, 9 Di Cristina, 10 Barranco, 11 Failla, 1 Cirincione (L), 2 Piazza, 3 Palumbo, , 12 Tosi, 14 Gerone, 15 Musotto, 18 Costagliola, 27 Lupo, 99 Ranzino. All: Marco Sabatino

Primula Monreale: 2 Caruso, 3 Toia, 4 Passavia, 7 Romano Contorno, 9 Oddo, 17 Piscopo, 18 D’Angelo, 28 Pavone, 31 Boscia, 41 Bozzi, 63 Marotta (L), 92 Minasola. All. Antonino Canfarotta

Arbitro: Antonio Mirici Cappa



Il prossimo appuntamento vedrà la Jingle Kepha impegnata in casa domenica 9 marzo contro il Palermo Mondello Volley, una sfida che offrirà un’altra opportunità per consolidare quanto di buono mostrato finora.