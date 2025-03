Serie D Femminile di Volley: La Kepha di Cafalù in casa ospita la Palermo Mondello

Serie D Femminile – Girone A: analisi della 16ª giornata

La giornata del campionato di Serie D Femminile – Girone A si preannuncia ricca di emozioni e di sfide decisive per la classifica. Con Mediterranea Serramenti Aragona saldamente in testa con 41 punti e ancora imbattuta, l’attenzione si sposta sulle zone più combattute della graduatoria, dove la lotta per la salvezza e per un piazzamento onorevole continua ad infiammare il torneo.

Jingle Kepha 2.0 – Palermo Mondello Volley

Occhi puntati sulla Jingle Kepha 2.0, che ospiterà Palermo Mondello Volley in una partita fondamentale per le proprie speranze di salvezza tranquilla. Con 16 punti, Kepha 2.0 viene da risultati incoraggianti e ha l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente alle squadre di metà classifica. Palermo Mondello Volley, dal canto suo, occupa una solida quarta posizione con 26 punti e punta a consolidare il proprio piazzamento nei piani alti. Sarà una sfida aperta, con le padrone di casa chiamate a una prestazione impeccabile per strappare punti pesanti.

Appuntamento Domenica 09/03/25, ore 17:30, per JINGLE KEPHA 2.0 – PALERMO MONDELLO VOLLEY. Si gioca a porte chiuse nella palestra dell’Itc “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato).

Arbitra Aurora Macaluso.



𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧𝐨, dirigente e allenatrice della Kepha 2.0 confermata nel Consiglio Territoriale.

A lei, il 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 ha assegnato le 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐡𝐞

al Beach Volley, Snow Volley e Coordinamento Dipartimenti Territoriali.

In bocca al lupo Mary e buon lavoro!

Le altre partite della giornata

A.C.D.S. Capacense – Pomaralva Sfida d’alta classifica tra il terzo e il secondo posto. Pomaralva, con una sola sconfitta all’attivo, vuole tenere il passo della capolista, mentre Capacense proverà a difendere il proprio terzo posto e avvicinarsi alla vetta.

Sfida d’alta classifica tra il terzo e il secondo posto. Pomaralva, con una sola sconfitta all’attivo, vuole tenere il passo della capolista, mentre Capacense proverà a difendere il proprio terzo posto e avvicinarsi alla vetta. ASD Primula – APD Cegap Un confronto equilibrato tra due squadre separate da soli due punti in classifica. Primula cercherà di consolidare il sesto posto, mentre Cegap vuole sorpassarla per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica.

Un confronto equilibrato tra due squadre separate da soli due punti in classifica. Primula cercherà di consolidare il sesto posto, mentre Cegap vuole sorpassarla per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. US Volley Bagheria – Com.Fer. Palermo Bagheria parte favorita, ma Com.Fer. Palermo ha disperato bisogno di punti per risalire dall’ultima posizione.

Bagheria parte favorita, ma Com.Fer. Palermo ha disperato bisogno di punti per risalire dall’ultima posizione. Medtrade Volley Palermo – G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. Due squadre che lottano nelle retrovie e hanno bisogno di punti per evitare di essere risucchiate nella zona rossa della classifica.

Due squadre che lottano nelle retrovie e hanno bisogno di punti per evitare di essere risucchiate nella zona rossa della classifica. Mediterranea Serramenti Aragona – ASD Volley Sport Alcamo La capolista parte con i favori del pronostico contro un Alcamo che cerca punti salvezza, ma la sfida potrebbe nascondere insidie.

Con questa giornata si potrebbero delineare ulteriormente i destini di molte squadre, tra chi punta in alto e chi cerca disperatamente la permanenza in categoria. Lo spettacolo è garantito.