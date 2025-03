Maria Catalano: un nuovo riconoscimento per il suo impegno nel Volley

Maria Catalano: Un Nuovo Riconoscimento per una Vita nel Volley

Nel mondo della pallavolo territoriale, la passione e l’impegno trovano sempre un giusto riconoscimento. Oggi, Maria Catalano (nella foto, al centro), figura fdi primo livello del volley cefaludese, ha ricevuto un prestigioso incarico all’interno del Consiglio Territoriale. Con una carriera da giocatrice e allenatrice alle spalle, Catalano rappresenta un esempio di dedizione e professionalità, e il suo nuovo ruolo porterà sicuramente valore aggiunto al movimento pallavolistico locale.

Voce radiofonica molto nota, cantante eccellente, ha però messo il Volley al primo posto. Sposata con il tecnico di Volley Vincenzo Brusca, è mamma di due giocatori di Basket.

Con la prima riunione del Consiglio Territoriale, dopo l’Assemblea Elettiva, il Presidente Camilleri ha ufficializzato le deleghe per i vari membri. Tra le nomine più rilevanti, spicca proprio quella di Maria Catalano, che si occuperà di Beach Volley, Snow Volley e del Coordinamento dei Dipartimenti Territoriali. Un incarico di rilievo, che sottolinea la fiducia riposta nelle sue competenze e nella sua visione per il futuro della disciplina.

Oltre a Catalano, altri membri hanno ricevuto specifiche responsabilità. Nicola Sunseri, riconfermato Vice Presidente, seguirà il settore arbitrale, la Commissione Giurisdizionale e il programma S3. Gino Morena, in qualità di Segretario del Consiglio, curerà l’organizzazione degli eventi, mentre Domenico Arena avrà la supervisione sui Campionati e sulle Selezioni. Alessia Miraglia si occuperà del Centro di Qualificazione Territoriale, del settore Scuola e della Promozione, mentre Gigi Valguarnera sarà responsabile dell’impiantistica, del Sitting Volley e dei rapporti con le istituzioni.

Inoltre, è stato istituito un ufficio specifico per i rapporti con la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Palermo, affidato a Gigi Valguarnera, Antonello Calia e Roberto Di Natale. Questo organismo avrà il compito di rafforzare il legame tra il movimento pallavolistico e le istituzioni, contribuendo a nuove opportunità per atleti e appassionati.

La nomina di Maria Catalano non è solo un riconoscimento del suo passato, ma un’opportunità per il futuro del volley territoriale. La sua esperienza e la sua passione saranno fondamentali per lo sviluppo delle discipline emergenti come il Beach Volley e lo Snow Volley, ampliando gli orizzonti della pallavolo in Sicilia. Con un team di professionisti e appassionati alla guida, il futuro della pallavolo territoriale si prospetta ricco di nuove sfide e importanti traguardi.