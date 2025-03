A Milano la presentazione del progetto Sicilia Regione Gastronomica. Cefalù protagonista

La Sicilia celebra il suo patrimonio gastronomico: Cefalù tra le protagoniste

SICILIA REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA 2025

Si è svolta questa mattina a Milano, presso le prestigiose sale di Identità Golose, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che la Regione Siciliana, sotto la guida dell’Assessorato all’Agricoltura e in sinergia con l’Assessorato al Turismo, ha programmato per celebrare l’eccellenza enogastronomica dell’isola. Cefalù presente col Sindaco Daniele Tumminello.

Da maggio a ottobre, venti comuni siciliani ospiteranno un ricco calendario di eventi, offrendo ai visitatori l’opportunità di (ri)scoprire un patrimonio agroalimentare sempre più centrale nella cucina italiana e internazionale.

Tra le tappe più attese figura Cefalù, città dal fascino senza tempo, che a ottobre accoglierà uno degli appuntamenti chiave di questa iniziativa. Già nel settembre 2023, Cefalù aveva ospitato un importante incontro con la commissione di valutazione, confermandosi un punto di riferimento per l’enogastronomia e l’ospitalità siciliana. La città si prepara ora ad accogliere visitatori e appassionati, coinvolgendo in maniera ampia e autentica le eccellenze del territorio.

A sottolineare l’importanza della partecipazione di Cefalù a questo prestigioso progetto, il Sindaco Daniele Tumminello, presente alla conferenza stampa, ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità di valorizzazione del territorio. Cefalù è pronta a essere protagonista di un evento che celebra la nostra identità gastronomica e culturale. Sarà un’occasione unica per mostrare al mondo la qualità delle nostre produzioni locali e la bellezza della nostra città.

Come riportato sul sito ufficiale del progetto “Sicilia Regione Gastronomica”, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha curato un palinsesto di iniziative che animeranno la Sicilia tra primavera, estate e autunno. Ogni fine settimana, comuni delle diverse province si trasformeranno in veri e propri villaggi gastronomici, in una perfetta sinergia tra ristorazione, hotellerie e attori del tessuto sociale locale. Grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, all’artigianato e alla stagionalità delle produzioni, promuovendo un turismo più variegato e consapevole.

Luoghi diversi, alcuni ancora poco esplorati, ma tutti accomunati da un’autenticità straordinaria e da una varietà di materie prime che rendono la Sicilia un’eccellenza nel panorama enogastronomico mondiale. Dalla costa all’entroterra, ogni comunità saprà lasciare un segno indelebile nel cuore dei visitatori, contribuendo a consolidare l’isola come una destinazione gastronomica di prim’ordine.