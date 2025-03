Basket DR1: sconfitta in casa la Zannella Basket Cefalù

La nona giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 ha regalato partite combattute e risultati significativi per la classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri e la loro incidenza sulla graduatoria.

Zannella Cefalù: Sconfitta casalinga contro Barcellona

Serata amara per l’ASD Zannella Basket, che cede il passo alla Pallacanestro Barcellona con il punteggio di 77-86. Una partita intensa, in cui i cefaludesi hanno lottato fino all’ultimo contro una squadra solida e ben organizzata. Il match ha evidenziato alcune difficoltà difensive per la Zannella, che ha subito troppo nelle transizioni veloci degli ospiti. Con questa sconfitta, la squadra resta al quinto posto in classifica con 14 punti, a pari merito con l’A.S.D. Panormus C.F.G., ma ancora con speranze di migliorare la propria posizione.

Gli altri risultati della giornata

Virtus Trapani – Panormus C.F.G. 71-66

La Virtus Trapani continua la sua corsa in vetta alla classifica battendo una combattiva Panormus . Con questa vittoria, Trapani si conferma in testa a pari merito con Ribera Knights Basketball .

Vittoria netta per il Green Basket 99 , che ottiene due punti importanti per la salvezza contro il fanalino di coda Multimedica Basket Erice , sempre più ultimo con soli 4 punti in classifica.

La capolista Ribera Knights Basketball non delude le aspettative e passa sul campo del Patti Basket, dimostrando la sua forza e consolidando il primato.

Classifica aggiornata (09/03/25)

Pos Squadra Pt G V P PF PS 1 Ribera Knights Basketball 26 16 13 3 1288 1093 2 POL. DIL. Virtus Trapani 26 16 13 3 1217 1109 3 Basket Cefalù 1972 A.S.D. 22 16 11 5 1361 1233 4 A.S.D. Pallacanestro Barcellona 18 16 9 7 1235 1138 5 ASD Zannella Basket 14 16 7 9 1198 1210 6 A.S.D. Panormus C.F.G. 14 16 7 9 1214 1268 7 Green Basket 99 12 16 6 10 1144 1244 8 Patti Basket 8 16 4 12 1095 1280 9 Multimedica Basket Erice 4 16 2 14 1137 1314

Con ancora diverse giornate da disputare, la lotta per il primato resta accesissima tra Ribera Knights Basketball e Virtus Trapani, entrambe appaiate a 26 punti. Dietro di loro, il Basket Cefalù 1972 spera di poter insidiare le prime due posizioni, mentre la Pallacanestro Barcellona si avvicina al podio. In coda, la lotta per evitare l’ultima posizione si fa sempre più intensa tra Green Basket 99 e Patti Basket, mentre il Multimedica Basket Erice sembra ormai destinato alla retrocessione.