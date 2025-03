Calcio Eccellenza Girone A: sconfitta per la Polisportiva Lascari Cefalù. Vola l’Athletic Club Palermo

Eccellenza Girone A: vola l’Athletic Club Palermo

La 25ª giornata del campionato di Eccellenza Girone A ha regalato emozioni e verdetti importanti nella corsa per la promozione e per la salvezza. Di seguito, il resoconto delle gare disputate tra l’8 e il 9 marzo 2025.

Lascari Cefalù travolto, situazione sempre più difficile

Giornata da dimenticare per la Polisportiva Lascari Cefalù, che subisce una pesante sconfitta per 5-1 sul campo dell’Accademia Trapani. Il club gialloblù, fanalino di coda della classifica, non riesce a risollevarsi e incassa l’ennesima battuta d’arresto, rimanendo fermo a 11 punti con sole due vittorie in stagione. Il Trapani, invece, grazie a questo successo, si porta a quota 36 punti, consolidando la propria posizione a metà classifica.

La capolista Athletic Club Palermo non si ferma

L’Athletic Club Palermo continua la sua marcia trionfale verso la Serie D, vincendo in casa contro il Casteldaccia per 2-1. Con questa vittoria, i palermitani salgono a 62 punti, mantenendo il primo posto con un vantaggio di quattro lunghezze sul Città di Gela. Casteldaccia, invece, resta in penultima posizione con 21 punti e una situazione sempre più complicata in ottica salvezza.

Città di Gela, goleada e rincorsa alla vetta

Il Città di Gela non molla la presa e risponde al Palermo con una vittoria netta: 4-0 sul campo della Supergiovane Castelbuono. I gelesi si confermano come la principale alternativa alla capolista, raggiungendo quota 58 punti. La Supergiovane Castelbuono, invece, resta ferma a 25 punti e rischia di essere risucchiata nella zona retrocessione.

Unitas Sciacca bloccato sul pari, Misilmeri spreca un’occasione

Finisce in pareggio la sfida tra Città di San Vito Lo Capo e Unitas Sciacca (3-3), un risultato che rallenta la corsa della formazione neroverde, terza con 48 punti. Anche il Don Carlo Lauri Misilmeri non va oltre lo 0-0 contro il Parmonval, restando a quota 42 punti, al quarto posto ma ora insidiato dal San Giorgio Piana, che ha raggiunto la stessa quota con la vittoria per 2-0 sul Castellammare Calcio 94.

Vittorie importanti in chiave salvezza

Successi pesanti per Folgore Calcio Castelvetrano (3-0 sul Marsala 1912) e Oratorio San Ciro e Giorgio (1-0 sul Partinicaudace). Entrambe le squadre conquistano punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Il Marsala, con 34 punti, perde terreno rispetto alla zona playoff, mentre il Partinicaudace resta terzultimo con 22 punti.

Classifica semplificata dopo la 25ª giornata

Athletic Club Palermo – 62 punti (25G) Città di Gela – 58 punti (25G) Unitas Sciacca Calcio – 48 punti (25G) Don Carlo Lauri Misilmeri – 42 punti (25G) San Giorgio Piana – 42 punti (25G) Parmonval – 37 punti (25G) Accademia Trapani – 36 punti (25G) Marsala 1912 – 34 punti (25G) Castellammare Calcio 94 – 30 punti (25G) Città di San Vito Lo Capo – 28 punti (25G) Folgore Calcio Castelvetrano – 27 punti (25G) Supergiovane Castelbuono – 25 punti (25G) Partinicaudace – 22 punti (25G) Casteldaccia – 21 punti (25G) Oratorio S. Ciro e Giorgio – 20 punti (25G) Lascari Cefalù – 11 punti (25G)

La lotta per la promozione continua ad essere un affare tra Athletic Club Palermo e Città di Gela, mentre in zona salvezza la situazione si complica per Lascari Cefalù, Casteldaccia e Partinicaudace, tutte chiamate a un’inversione di marcia nelle prossime giornate.