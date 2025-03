Vittoria pesante per la Kepha Volley di Cefalù (foto)

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A: ANALISI DELLA 16^ GIORNATA

La 16^ giornata del campionato di Serie D femminile – Girone A ha regalato emozioni, conferme e colpi di scena, con partite combattute e risultati che hanno influenzato la classifica generale. Spicca la vittoria sofferta della Jingle Kepha 2.0, mentre Mediterranea Serramenti Aragona continua il suo dominio.

KEPHA VINCE AL TIE-BREAK: 3-2 SU PALERMO MONDELLO VOLLEY

Grande prova di carattere per la Jingle Kepha 2.0, che in casa ha superato Palermo Mondello Volley al termine di un match equilibrato e ricco di colpi di scena (25-18, 17-25, 25-19, 13-25, 15-10).

La squadra di casa parte forte, imponendosi nel primo set con un gioco fluido ed efficace (25-18). Tuttavia, nel secondo parziale le ospiti reagiscono con determinazione, sfruttando gli errori della Kepha e vincendo nettamente 17-25. Il terzo set vede un’altra reazione delle padrone di casa, che grazie a una maggiore aggressività in attacco riescono a chiudere 25-19. Nel quarto parziale, Palermo Mondello Volley prende il controllo del gioco, dominando e imponendosi 13-25. Il tie-break, però, è tutto della Kepha: con lucidità e determinazione chiude 15-10, portando a casa due punti preziosi in ottica classifica.

GLI ALTRI RISULTATI DELLA GIORNATA

ASD Volley Sport Alcamo – Medtrade Volley Palermo 3-1 (19-25, 25-23, 25-23, 25-19) Dopo aver perso il primo set, Alcamo reagisce con tre set vinti sul filo di lana, conquistando una vittoria importante.

(19-25, 25-23, 25-23, 25-19) A.C.D.S. Capacense – Pomaralva 3-1 (21-25, 25-12, 25-9, 25-14) Dopo un inizio difficile, Capacense schiaccia Pomaralva con parziali netti, dimostrando grande forza.

(21-25, 25-12, 25-9, 25-14) ASD Primula – APD Cegap 3-2 (19-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-8) Rimonta spettacolare della Primula, che sotto di due set riesce a ribaltare il match e portarsi a casa una vittoria al tie-break.

(19-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-8) US. Volley Bagheria – Com.Fer. Palermo 3-0 (27-25, 25-15, 25-19) Gara a senso unico, con Bagheria che sfrutta i momenti chiave per vincere senza lasciare set alle avversarie.

(27-25, 25-15, 25-19) Medtrade Volley Palermo – G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 2-3 (25-15, 25-15, 27-29, 13-25, 9-15) Partita rocambolesca: Medtrade avanti 2-0, ma G.S. Pallavolo 2000 ribalta con tre set incredibili.

(25-15, 25-15, 27-29, 13-25, 9-15) Mediterranea Serramenti Aragona – ASD Volley Sport Alcamo 3-0 (25-9, 25-19, 25-10) Capolista inarrestabile: ennesima vittoria netta per Aragona, che continua la sua corsa imbattuta.

(25-9, 25-19, 25-10)

CLASSIFICA SEMPLIFICATA

Pos. Squadra Punti PG 1 Mediterranea Serramenti Aragona 44 15 2 Pomaralva 40 15 3 A.C.D.S. Capacense 37 15 4 US. Volley Bagheria 28 15 5 Palermo Mondello Volley 27 14 6 ASD Primula 22 15 7 APD Cegap 19 15 8 Jingle Kepha 2.0 18 14 9 Medtrade Volley Palermo 15 15 10 ASD Volley Sport Alcamo 12 15 11 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 10 15 12 Volley Land & Dolce Carollo 9 14 13 Com.Fer. Palermo 7 15

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE

Un pensiero speciale va alla giocatrice della squadra ospite che si è infortunata seriamente al ginocchio durante il match. A lei vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederla presto in campo a lottare con la stessa grinta di sempre.

La Serie D femminile continua a regalare emozioni e colpi di scena. La prossima giornata sarà cruciale per definire ancora meglio gli equilibri della classifica. Riuscirà la Kepha a scalare posizioni e avvicinarsi alla zona playoff? Restiamo in attesa del prossimo turno per scoprirlo!