Cefalù e la Sicilia protagonisti nella lotta alla plastica: premiati i Comuni Plastic Free

Napoli, 8 marzo 2025 – La Sicilia si distingue nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Nella cerimonia di premiazione della quarta edizione del riconoscimento “Comune Plastic Free”, tenutasi oggi a Napoli presso il Teatro Mediterraneo, numerose Amministrazioni locali siciliane sono state insignite per il loro impegno ambientale. Tra queste spicca Cefalù, uno dei 122 Comuni italiani che hanno ottenuto il prestigioso titolo assegnato dall’organizzazione Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 nella sensibilizzazione e nella promozione di pratiche sostenibili.

La Sicilia si è distinta con diverse località virtuose: Favara (AG), Caltanissetta (CL), Belpasso e Camporotondo Etneo (CT), Enna (EN), Furci Siculo, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (ME), Cefalù (PA), Modica e Scicli (RG), Avola (SR), Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo (TP). Un riconoscimento che testimonia il crescente impegno dell’isola nella tutela dell’ambiente e nella promozione di una gestione sostenibile dei rifiuti urbani.

Tra i premiati, otto Comuni hanno ottenuto il massimo riconoscimento di “tre tartarughe”, confermando un impegno esemplare nella riduzione della plastica monouso, nella sensibilizzazione dei cittadini e nella promozione di un modello di vita sostenibile.

La cerimonia si è svolta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio”.

Anche le istituzioni hanno sottolineato l’importanza di questo impegno condiviso. Il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il ruolo attivo della città partenopea. “Essere Plastic Free non significa solo ridurre la plastica, ma impegnarsi quotidianamente per la propria comunità. Come Sindaci siamo in prima linea e vogliamo costruire un futuro più sostenibile insieme ai cittadini”, ha dichiarato Manfredi.

A livello europeo, il presidente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, Antonio Decaro, ha evidenziato le iniziative in corso: “In questa legislatura daremo attuazione al Green Deal, che prevede misure concrete per contrastare i cambiamenti climatici. Tra queste, la direttiva SUP vieta la plastica monouso, limitando l’impatto sull’ambiente. Ringrazio Plastic Free Onlus per il riconoscimento che stimola una competizione virtuosa tra i Comuni, favorendo lo scambio di buone pratiche”.

Per il 2026, Plastic Free Onlus ha già annunciato l’apertura delle candidature a partire da giugno. Nel frattempo, sarà avviato un dialogo con gli Enti regionali per reperire risorse e sostenere economicamente i Comuni intenzionati a intraprendere questo percorso virtuoso. Un segnale forte che conferma come la lotta all’inquinamento da plastica sia ormai una sfida collettiva, in cui Cefalù e la Sicilia dimostrano di voler essere protagonisti.