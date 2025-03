Un corso on line per imparare a trasformare la poesia in canzone: nuova iniziativa a Cefalù

La poesia e la musica, da secoli, camminano insieme, alimentandosi a vicenda e dando vita a emozioni che parlano al cuore di tutti. Oggi, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo lancia una nuova iniziativa che celebra questa potente unione tra parole e melodia: il corso “Parole in Musica: guida alla scrittura poetica da musicare”. Un’opportunità unica per chiunque voglia esplorare come trasformare un testo poetico in una canzone, imparando a scrivere testi che siano non solo belli da leggere, ma anche da ascoltare.

Un corso per scoprire la sinergia tra poesia e musica

Il corso “Parole in Musica” è pensato per poeti e poetesse, ma anche per chiunque sia interessato a esplorare il mondo della scrittura poetica destinata alla musica. Attraverso 10 lezioni, i partecipanti apprenderanno come costruire un testo che si adatti perfettamente alla melodia, esplorando il ritmo e la musicalità delle parole, e scoprendo come scrivere pensando già alla musica che accompagnerà il testo. Ogni lezione si concentra su un aspetto fondamentale del processo creativo, dalla concezione del testo poetico alla sua trasformazione in una canzone.

Accessibilità e flessibilità per tutti

Una delle caratteristiche più innovative di questo corso è la sua disponibilità online. Ogni lezione verrà pubblicata sul sito dell’Associazione, permettendo ai partecipanti di seguirla al proprio ritmo, senza vincoli di tempo o spazio. Questo approccio rende il corso accessibile a un pubblico vasto, che potrà tornare sui contenuti ogni volta che lo desidera, approfondendo gli aspetti più interessanti e utili per il proprio percorso creativo. È un’opportunità unica per chi vuole imparare, senza la necessità di impegni fissi o di un luogo specifico.

Un’opportunità di crescita per la comunità artistica

“Parole in Musica” non è solo un corso, ma anche un’occasione per entrare a far parte di una nuova sezione di poetica musicale all’interno dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Questo progetto ambizioso si propone di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono esplorare la scrittura poetica in un contesto musicale, dando vita a una vera e propria rete di collaborazione tra poeti e musicisti. Ogni poeta che parteciperà al corso avrà la possibilità di far evolvere i propri testi, trasformandoli in canzoni attraverso l’incontro con i musicisti.

Collaborazioni creative tra poeti e musicisti

Partecipare al corso significa entrare in un processo creativo che promuove la sinergia tra due forme artistiche straordinarie: la poesia e la musica. Quanti frequenteranno il corso non solo scriveranno, ma condivideranno i loro lavori con altri artisti, dando vita a nuove opere in collaborazione. L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ha sempre sostenuto l’incontro tra diverse espressioni artistiche, e con questo corso vuole continuare a promuovere questa interazione creativa. L’idea è quella di concludere il percorso con la creazione di una sezione dedicata alla poetica musicale, che sarà un gruppo di poeti e musicisti in continua evoluzione.

Unisciti alla sinfonia delle parole e della musica

“Parole in Musica” rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti i poeti che desiderano portare la loro scrittura a un nuovo livello, rendendo le loro parole non solo emozionanti, ma anche musicali. Il corso vuole aiutarli a dare vita a una nuova dimensione per la loro arte, rendendo ogni poesia una melodia che risuona nell’animo di chi ascolta. Non perdere questa occasione di esplorare nuovi orizzonti creativi e diventare parte di un progetto che unisce due mondi apparentemente distanti, ma che insieme creano una sinfonia di emozioni unica e indimenticabile.