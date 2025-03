Airgest: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermato il presidente Salvatore Ombra

Trapani, 11 marzo 2025 – L’assemblea dei soci di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, si è riunita oggi in sessione ordinaria per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

A guidare il CdA, con la riconferma alla presidenza, sarà ancora una volta Salvatore Ombra. Ad affiancarlo, in qualità di consiglieri, la dottoressa Antonina Martinciglio e il dottor Paolo Torrente, entrambi originari di Mazara del Vallo. Contestualmente, è stata designata anche la nuova presidenza del Collegio Sindacale, affidata a Calogero Calamia.

La riconferma di Salvatore Ombra

Salvatore Ombra, 59 anni, nato a Marsala, laureato in Economia e Commercio all’Università di Palermo e con un master in Economia presso la Bocconi di Milano, vede così rinnovato il suo mandato alla guida di Airgest. La sua presidenza, iniziata il 16 agosto 2019, è stata caratterizzata da importanti risultati, tra cui il ritorno della compagnia aerea Ryanair sullo scalo trapanese, dopo un periodo di forte contrazione del traffico passeggeri.

Sotto la sua gestione, negli ultimi due anni, il traffico aeroportuale ha superato la soglia del milione di passeggeri, e per la prima volta nella storia dell’azienda, il bilancio si è chiuso in attivo.

Le dichiarazioni del presidente di Airgest

In merito alla sua riconferma, Salvatore Ombra ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto: “Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il rinnovo della fiducia e tutto il suo governo regionale per il supporto e la vicinanza al progetto industriale di Airgest. Continueremo a lavorare per rendere sempre più competitiva la nostra infrastruttura, con numeri all’altezza del territorio trapanese, che ha sempre creduto nel proprio aeroporto.”

Un pensiero è stato rivolto anche al CdA uscente: “Desidero ringraziare l’avvocato Alessandra Scimeca e l’avvocato Giuseppe Geraci per l’impegno profuso, così come il presidente del Collegio Sindacale Gerlando Piro per il lavoro svolto.”

Con questa nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, Airgest si prepara a proseguire il percorso di crescita e sviluppo dell’aeroporto di Trapani Birgi, confermandosi un’infrastruttura strategica per la mobilità e il turismo della Sicilia occidentale.



Paolo Taormina, giornalista

da Comunicato

L’ufficio stampa di Airgest

[email protected]