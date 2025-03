La cappella della Fondazione Giglio di Cefalù tra i luoghi del Giubileo 2025

La cappella della Fondazione Giglio di Cefalù, per la prima volta, è stata inserita, su designazione del vescovo della Diocesi della cittadina normanna, mons. Giuseppe Marciante, tra i luoghi del Giubileo 2025.

Una Croce astile simbolo di quest’Anno Santo, accolta con una cerimonia il 21 gennaio scorso, è stata posizionata accanto l’altare dove resterà esposta per l’intero anno giubilare.

“La Croce del Giubileo – ha spiegato monsignor Sebastiano Scelsi, cappellano dell’ospedale – è interamente modellata sulla simbologia cristologica dell’Apocalisse ed è un richiamo forte alla speranza che non delude. La cappella è da sempre per gli operatori sanitari e in particolare per i pazienti, che si trovano a lottare contro la malattia, un luogo di preghiera e di speranza, un luogo di pace dove la fede e la medicina si incontrano armonicamente”.

La Cappella dell’Ospedale è sempre aperta.