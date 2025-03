A Lascari torna la tradizione de “I Virgineddi” con la tavolata più lunga d’Italia

L’antica usanza in onore di San Giuseppe si rinnova con un evento di grande richiamo

Lascari si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più sentite e affascinanti: la tavolata de “I Virgineddi”, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. L’evento, che si svolgerà il 19 marzo a partire dalle ore 19:30 in via Libertà, si distingue per essere la tavolata di San Giuseppe più lunga d’Italia, simbolo di condivisione e devozione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lascari in collaborazione con la Pro Loco e la CNA Palermo, affonda le sue radici nella tradizione agricola locale. Un tempo, il pranzo era un ex voto a San Giuseppe per ringraziarlo della protezione sui raccolti e veniva offerto a tredici povere orfanelle, le “verginelle”, spesso vestite di bianco per l’occasione. Con il tempo, la tavolata si è trasformata in un evento comunitario, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.

L’allestimento della lunga tavolata in via Libertà permetterà di accogliere migliaia di persone, che potranno gustare i piatti tipici della tradizione siciliana. Il menù, fedele alla cucina popolare, prevede pasta e legumi, baccalà, finocchietti selvatici bolliti e arance, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Questa celebrazione non è solo un’occasione per riscoprire le antiche usanze di Lascari, ma anche un’opportunità per immergersi nei sapori e nella cultura della Sicilia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un momento di autentica condivisione e tradizione.

Informazioni utili