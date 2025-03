Il Parco delle Madonie: Giorgio Chichi eletto il Mini Presidente

Il Parco delle Madonie: Eletto il Mini Presidente

Un’Elezione all’Insegna della Partecipazione Civica

Giorgio Chichi è il Mini Presidente dell’Ente Parco delle Madonie. Nell’incantevole cornice del Parco delle Madonie si è svolta una significativa cerimonia all’insegna della partecipazione e della responsabilità civica: l’elezione del Mini Presidente del Parco. All’evento hanno preso parte i Mini Sindaci dei Comuni del Parco, accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Grazia Di Gangi, dalla referente nazionale Giuseppina Abbate e dalla dirigente fondatrice del Progetto, Francesca Albanese. L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza del dirigente regionale Ciro Pedrotti dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, del componente del Comitato Esecutivo Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello, e del Commissario straordinario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone.

I Giovani Candidati: Protagonisti di un Futuro Sostenibile

Quattro giovani candidati si sono contesi il prestigioso ruolo di Mini Presidente del Parco:

Gioacchino Di Noto di Cefalù,

Stefania Maria Valenza di Petralia Sottana,

Giuliana Di Noto di Pollina;

Giorgio Chichi di Geraci Siculo.

Con dieci voti a favore, ad avere la meglio è stato Giorgio Chichi, studente dodicenne dell’Istituto Francesco Paolo Polizzano. Con entusiasmo e dedizione, il giovane Presidente ha ricevuto il mandato per guidare un insieme di iniziative mirate a valorizzare il Parco e a sensibilizzare i giovani sulla sua straordinaria ricchezza naturale.

Un Programma Visionario per il Parco delle Madonie

Il programma elettorale di Giorgio Chichi si basa su cinque pilastri fondamentali, ciascuno dei quali intende creare un legame profondo tra le nuove generazioni e il territorio madonita. Tra le proposte più rilevanti emergono le escursioni naturalistiche, volte alla scoperta della flora e della fauna del Parco, e le attività di orienteering e gite ecologiche, finalizzate a sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e sulla pulizia dei sentieri. Altrettanto significativa è l’idea di promuovere la cultura e i mestieri tradizionali locali, per riscoprire il patrimonio immateriale e le radici storiche di una terra ricca di fascino e tradizioni.

Un Messaggio di Speranza e Impegno per il Futuro

Durante la cerimonia, il Commissario Salvatore Caltagirone ha evidenziato il valore di questa iniziativa con parole toccanti: “La cultura e l’identità di un luogo sono i semi che dobbiamo nutrire per far crescere il nostro futuro. Dobbiamo amare le nostre Madonie, conoscerle e proteggerle con consapevolezza e passione. Questi giovani sono il vivaio di una nuova generazione di cittadini consapevoli, pronti a far fiorire un futuro sostenibile e ricco di opportunità.”

Coloriamo il Nostro Futuro: un’Iniziativa di Sostenibilità e Valori

Grazie al progetto Coloriamo il nostro futuro!, le nuove generazioni non solo contribuiscono a preservare e rispettare l’ambiente, ma tracciano anche le linee di un futuro in cui sostenibilità, cultura e amore per il territorio diventano elementi fondamentali della crescita collettiva. Con i giovani al centro di questo processo, il Parco delle Madonie si trasforma in un autentico laboratorio di idee e innovazione, dove ogni piccolo passo rappresenta un seme che darà vita a un domani più verde e consapevole.

Un Mini Presidente per un Grande Domani

Con il suo entusiasmo e la sua determinazione, Giorgio Chichi incarna la speranza di un futuro concreto e sostenibile. Il progetto è già in movimento, pronto a dipingere un domani più responsabile e consapevole, come un affresco di opportunità in cui ogni individuo può essere protagonista del proprio destino. Il Parco delle Madonie, grazie all’energia e all’impegno delle nuove generazioni, si avvia così a diventare un esempio virtuoso di tutela ambientale e valorizzazione culturale.