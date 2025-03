Due mani per la Vita: un Progetto di Salvataggio e Formazione. A cura del Lions Club Cefalù

Nel cuore di ogni gesto di soccorso c’è la possibilità di salvare una vita. Il progetto “Due Mani per la Vita”, promosso dal Lions Club Cefalù, Presidente Ciro Cardinale, si propone proprio questo obiettivo: diffondere la conoscenza delle manovre salvavita, come la disostruzione delle vie aeree e le tecniche di rianimazione di base, per offrire un aiuto immediato in attesa dei soccorsi sanitari del 112/118.

La Storia di Sofia: un Salvataggio che ha Ispirato un Movimento

Sofia è una bambina faentina che, nel novembre del 2011, è stata salvata dalla prontezza della sua mamma. Grazie alla conoscenza delle corrette manovre di disostruzione, la madre è riuscita a rimuovere un corpo estraneo che ostruiva le vie respiratorie della piccola, evitandole conseguenze tragiche. Da quell’episodio è nato un grande movimento di sensibilizzazione: insegnare a tutti, in particolare a genitori, insegnanti e operatori scolastici, come agire tempestivamente in situazioni di emergenza.

L’Evento: anche Tu puoi salvare una Vita

Per diffondere queste conoscenze fondamentali, il Lions Club Cefalù organizza un incontro formativo presso l’IISS “Iacopo del Duca-Diego Bianca Amato”, in Via Pietragrossa, Cefalù, il giorno lunedì 17 marzo 2025, alle ore 8:30.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, offrirà ai partecipanti strumenti pratici per affrontare situazioni critiche e, soprattutto, la consapevolezza che con semplici gesti si può fare la differenza tra la vita e la morte.

Un impegno per la Comunità

Il progetto rientra nell’Area Salute dei Lions e sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’educazione al primo soccorso. Conoscere le giuste manovre può trasformare ogni cittadino in un potenziale soccorritore, capace di intervenire con sicurezza ed efficacia nei momenti più delicati.

Unisciti a noi e scopri come, con due semplici mani, puoi essere il primo anello della catena del salvataggio. Perché salvare una vita può dipendere da te.