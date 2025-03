Formula 1 2025: Al via il Mondiale con il GP d’Australia

L’attesa è finalmente finita! Il Mondiale di Formula 1 2025 prende il via nel weekend con il GP d’Australia, che si correrà sul circuito di Albert Park a Melbourne. Gli appassionati dovranno impostare la sveglia presto: il semaforo verde scatterà domenica 16 marzo alle ore 5:00 del mattino italiane. Il weekend sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1, con tutte le sessioni in diretta.

I team e i piloti della stagione 2025

Ecco la griglia di partenza della stagione 2025 con tutte le scuderie e i rispettivi piloti:

Scuderia Ferrari : Charles Leclerc, Lewis Hamilton

: Charles Leclerc, Lewis Hamilton Red Bull Racing : Max Verstappen, Liam Lawson

: Max Verstappen, Liam Lawson Mercedes-AMG : George Russell, Andrea Kimi Antonelli

: George Russell, Andrea Kimi Antonelli McLaren : Lando Norris, Oscar Piastri

: Lando Norris, Oscar Piastri Aston Martin : Fernando Alonso, Lance Stroll

: Fernando Alonso, Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly, Jack Doohan

: Pierre Gasly, Jack Doohan Williams : Alexander Albon, Carlos Sainz

: Alexander Albon, Carlos Sainz Haas : Esteban Ocon, Oliver Bearman

: Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber (Audi F1 Team dal 2026) : Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

La Ferrari ha fatto scalpore con l’ingaggio di Lewis Hamilton, che affiancherà Leclerc in una delle coppie più attese della stagione. La Red Bull conferma Max Verstappen come leader del team, mentre Liam Lawson ha preso il posto di Sergio Perez. Grande curiosità anche per Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento italiano che debutta in Mercedes al fianco di George Russell.

GP d’Australia 2025: il programma del weekend

Il primo appuntamento della stagione prevede un weekend ricco di eventi. Ecco gli orari principali (ora italiana):

Giovedì 13 marzo

13:00 – Conferenza piloti (anche in streaming su Skysport.it)

Venerdì 14 marzo

22:50 – Prove Libere F3

00:00 – Prove Libere F2

02:30 – Prove Libere 1 F1

04:00 – Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

06:00 – Prove Libere 2 F1

07:30 – Qualifiche F2

Sabato 15 marzo

01:15 – Gara Sprint F3

02:30 – Prove Libere 3 F1

04:15 – Gara Sprint F2

06:00 – Qualifiche F1

Domenica 16 marzo

23:00 – Feature Race F3

01:30 – Feature Race F2

05:00 – Gara F1

Un Mondiale tutto da vivere

Con nuove coppie di piloti, giovani talenti pronti a sorprendere e l’inizio dell’era Audi in avvicinamento, il Mondiale di Formula 1 2025 promette emozioni e spettacolo. Il GP d’Australia sarà solo il primo capitolo di una stagione che si preannuncia combattuta. Non resta che mettersi comodi e godersi la corsa!