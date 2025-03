Al Via il Campionato Ciar con il Rally del Ciocco. A Maggio La Targa Florio

Ciocco e Valle del Serchio: L’Adrenalina dei Motori Accende la Provincia di Lucca

Viareggio, il Palcoscenico della Partenza

Il 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio si appresta ad inaugurare la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con una partenza d’eccezione. Sarà Viareggio, celebre per il suo litorale e per il Carnevale, ad accogliere il via della competizione, offrendo al pubblico una serie di eventi e iniziative che renderanno ancora più coinvolgente l’inizio della manifestazione.

Dal 21 al 23 marzo 2025, l’Alta Toscana sarà il suggestivo scenario di un rally che attraverserà territori iconici come Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Barga e la Tenuta Il Ciocco, mantenendo viva una tradizione consolidata tra curve, tornanti e panorami mozzafiato.

I Protagonisti del Rally: Lucca, Castelnuovo Garfagnana e Il Ciocco

L’organizzazione O.S.E. Organization Sport Events ha rafforzato il legame tra la gara e il territorio, ottenendo il pieno supporto dell’Amministrazione di Viareggio per ospitare la partenza dell’evento per i prossimi tre anni. Il rally vedrà la partecipazione dei migliori piloti italiani e di talenti stranieri, pronti a darsi battaglia sulle impegnative prove speciali.

Lucca sarà protagonista della Coppa Rally di Zona (CRZ), con partenza e arrivo previsti nella città, consolidando il suo ruolo nel panorama motoristico italiano. Castelnuovo Garfagnana, con il suo affascinante centro storico e la storica Rocca Ariostesca, ospiterà l’arrivo finale del rally e il Parco Assistenza. Immancabile, infine, la leggendaria Tenuta Il Ciocco, dove quarantotto anni fa Guelfo Marcucci diede vita a questa iconica competizione.

Le iscrizioni al rally rimarranno aperte fino a venerdì 14 marzo 2025.

Un Percorso che Scrive la Storia del Motorsport

Ogni edizione del Rally Il Ciocco rappresenta una prova cruciale per i migliori piloti del panorama italiano e internazionale. L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente spettacolare grazie a un percorso rinnovato e impegnativo, con il ritorno di alcune prove speciali che hanno fatto la storia dei rally tricolori.

Tra le novità spicca la prova di Fabbriche di Vergemoli (14,14 km), che torna nel programma dopo circa 15 anni. Confermate anche la speciale di Puglianella (7,29 km) e Coreglia (7,49 km), mentre i sempre temuti 20 km di Careggine metteranno alla prova la resistenza e l’abilità dei piloti. Grande attesa, inoltre, per la spettacolare Power Stage in diretta televisiva, che si svolgerà interamente all’interno della Tenuta Il Ciocco.

Il Programma Ufficiale

Venerdì 21 Marzo 2025

21:00 Partenza del Rally (Viareggio | Piazza Maria Luisa)

Partenza del Rally (Viareggio | Piazza Maria Luisa) 22:30 Arrivo della Sezione 1 (Il Ciocco | Parking 2)

Sabato 22 Marzo 2025

09:00 Partenza della Sezione 2 (Il Ciocco | Parking 2)

Partenza della Sezione 2 (Il Ciocco | Parking 2) 17:45 Arrivo della Sezione 4 (Il Ciocco | Parking 2)

Arrivo della Sezione 4 (Il Ciocco | Parking 2) 22:30 Pubblicazione dell’Ordine di Partenza della Sezione 5 (Albo Ufficiale di Gara)

Domenica 23 Marzo 2025

08:00 Partenza della Sezione 5 (Il Ciocco | Parking 2)

Partenza della Sezione 5 (Il Ciocco | Parking 2) 14:40 Arrivo del Rally (Castelnuovo Garfagnana | Piazza delle Erbe)

Arrivo del Rally (Castelnuovo Garfagnana | Piazza delle Erbe) 15:30 Premiazione sul Podio (Castelnuovo Garfagnana | Piazza delle Erbe)

Premiazione sul Podio (Castelnuovo Garfagnana | Piazza delle Erbe) 18:00 Pubblicazione della Classifica Finale Provvisoria

“Il Ciocco” Coppa Rally di Zona

Sabato 22 Marzo 2025

10:30 Partenza del Rally (Lucca | Caffè delle Mura)

Partenza del Rally (Lucca | Caffè delle Mura) 21:10 Arrivo della Sezione 3 (Lucca | Caffè delle Mura)

Arrivo della Sezione 3 (Lucca | Caffè delle Mura) 22:00 Premiazione sul Podio (Lucca | Caffè delle Mura)

Premiazione sul Podio (Lucca | Caffè delle Mura) 23:30 Pubblicazione della Classifica Finale Provvisoria

Per informazioni dettagliate, regolamento e aggiornamenti, visita il sito ufficiale: www.cioccorally.it.

L’attesa sta per terminare: il 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio è pronto a regalare emozioni, adrenalina e spettacolo puro sulle strade della Toscana.