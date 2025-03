SpaceX Crew-10: Pronto il Lancio Verso la Stazione Spaziale Internazionale

Un Lieve Ritardo per Condizioni Meteo e Manutenzione

Inizialmente previsto per oggi, 13 marzo, il lancio della missione è stato posticipato di un giorno a causa di condizioni meteorologiche avverse lungo la traiettoria di volo della Dragon. Forti venti e precipitazioni hanno spinto i responsabili della missione a optare per una maggiore prudenza. Nel frattempo, i team tecnici stanno lavorando per risolvere un’anomalia al sistema idraulico del braccio di supporto a terra del Falcon 9, garantendo così la massima sicurezza per il volo.

L’Equipaggio della Crew-10

A bordo della navicella Dragon viaggeranno quattro astronauti: Anne McClain e Nichole Ayers della NASA, Takuya Onishi dell’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) e Kirill Peskov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Attualmente, l’equipaggio si trova presso gli alloggi dedicati agli astronauti al Kennedy Space Center, in attesa del grande giorno.

Copertura in Diretta e Programma della Missione

La NASA offrirà una copertura in diretta dell’evento a partire dalle 15:00 EDT del 14 marzo su NASA+. Dopo il lancio, la Crew-10 raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale con un attracco previsto per le 23:30 di sabato 15 marzo.

Con l’arrivo della nuova missione, l’equipaggio della Crew-9, composto dagli astronauti della NASA Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, insieme al cosmonauta di Roscosmos Aleksandr Gorbunov, si preparerà a lasciare la stazione. Il loro rientro è attualmente pianificato per mercoledì 19 marzo, a seconda delle condizioni meteorologiche nei punti di ammaraggio al largo della Florida.

Un Nuovo Traguardo per SpaceX e la NASA

La Crew-10 rappresenta la decima missione di rotazione dell’equipaggio del sistema di trasporto spaziale umano di SpaceX e l’undicesima missione con equipaggio a bordo, contando anche il volo di prova Demo-2. Questo lancio segna un ulteriore passo avanti nel programma Commercial Crew della NASA, consolidando la collaborazione con SpaceX per il futuro dell’esplorazione spaziale.