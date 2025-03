A Cefalù “Arte_mi_Sia”: un’indagine tra il bello e l’osceno

“Arte_mi_Sia”: un’indagine tra il bello e l’osceno

Sabato 15 marzo, alle ore 19:00, il Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù si prepara ad accogliere un evento teatrale di straordinaria intensità: Arte_mi_Sia, un’opera che esplora il confine sottile tra il bello e l’osceno.

Scritto e diretto da Santi Cicardo, lo spettacolo vede in scena Francesco Gulizzi ed Enrica Volponi Spera, accompagnati da una raffinata regia sonora e dagli ambienti video curati da Leonardo Bruno. Il contributo ai costumi di OTqA/Casa Teatro e l’assistenza alla regia di Nicolò La Rosa completano il quadro di una produzione ricercata e coinvolgente.

L’evento si inserisce nella rassegna di teatro contemporaneo “Marea”, sotto la direzione artistica dello stesso Santi Cicardo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della scena, dove il teatro diventa un luogo di riflessione e di provocazione estetica.

L’ingresso è libero a partire dalle 18:00, fino a esaurimento posti. Un’occasione da non perdere per immergersi in un’esperienza teatrale di rara profondità.