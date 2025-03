Presentazione a Cefalù del libro “Figlie di Gerusalemme” di Shifa Horn

Presentazione del libro “Figlie di Gerusalemme” di Shifa Horn

Nell’ambito del ciclo Voci di donne dal Mediterraneo, a cura della Prof.ssa Cettina Militello, Vicepresidente della Fondazione Accademia Via Pulcritudinis, che introdurrà i lavori, si terrà la presentazione del libro “Figlie di Gerusalemme” di Shifa Horn.

Data e luogo dell’evento:

21 Marzo, Sala Consiliare del Comune, Ore 17.30

La presentazione sarà a cura della Prof.ssa Rita Calabrese.

Saluti istituzionali:

Daniele Tumminello, Sindaco

Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio Comunale



Descrizione del libro

«Il mio mentore e maestro Amos Oz affermava che per scrivere un libro devono essersi avverate due condizioni: un’infanzia difficile e una nonna che racconta le storie. Quelle due condizioni in me si sono realizzate».

La scrittrice quarantenne Alexandra siede in una stanza di fronte alla bellezza senza tempo delle colline di Gerusalemme. Ha deciso di scrivere la storia della sua famiglia, prendendo ispirazione dalla casa avita, oggi trasformata in residenza per artisti. Un luogo che fa riaffiorare le memorie delle sue antenate.

Già, perché la famiglia di Alexandra è quasi esclusivamente composta da donne, donne che hanno dovuto imparare a cavarsela da sole. Tutto inizia il giorno in cui la bellissima bisnonna Victoria, a soli quattro anni, viene scelta dal console inglese a Gerusalemme per porgere un mazzo di fiori al principe d’Inghilterra in visita in Terra Santa. Un episodio cruciale, che cambierà per sempre il destino della famiglia.

Dall’epoca ottomana fino al Novecento inoltrato, passando per la Londra vittoriana, si snodano le vicende di Gershon e Shoshana, i genitori di Victoria; di Victoria stessa; di sua figlia Edwarda e infine di Abigail, madre di Alexandra, che alla fine del romanzo farà alla figlia un’importante rivelazione.

Un racconto intenso e appassionante, che attraversa la storia e le generazioni, dando voce a donne straordinarie.



L’autrice



È nata nel 1951 a Tel Aviv e vive a Gerusalemme. Dopo aver concluso la Hebrew University laureandosi in studi biblici e archeologia, ha proseguito la formazione approfondendo anche l’ambito della comunicazione di massa e ottenendo un diploma per l’insegnamento. Negli anni universitari è stata funzionario didattico per l’Unione Mondiale degli Studenti Ebrei, coordinando la campagna per salvare gli ebrei etiopi e farli tornare in Israele. Ha trascorso cinque anni in Giappone come corrispondente dall’Estremo Oriente per il quotidiano «Maariv». Autrice pluripremiata di fama internazionale, con Fazi Editore ha pubblicato, tra gli altri, Quattro madri (2000), La più bella tra le donne (2001), Tamara cammina sull’acqua (2004), Inno alla gioia (2005), Gatti (2007), Scorpion dance (2016), Quattro madri (2018) e Gatti. Una storia d’amore (2019).