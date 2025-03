La Polisportiva Lascari Cefalù cerca punti salvezza col San Vito Lo Capo

Eccellenza Girone A: La 26ª Giornata e la lotta per la salvezza

La 26ª giornata del campionato di Eccellenza Girone A promette emozioni e punti pesanti in palio, sia per le posizioni di vertice che per la lotta salvezza. Con l’Athletic Club Palermo saldamente al comando e il Città di Gela a inseguire, l’attenzione è rivolta anche alle squadre in difficoltà, tra cui spicca la Lascari Cefalù, fanalino di coda.

Lascari Cefalù – Città di San Vito Lo Capo: ultima spiaggia per la salvezza?

Il Lascari Cefalù (16º, 11 punti) affronta una sfida cruciale contro il Città di San Vito Lo Capo (10º, 28 punti). Con una sola vittoria in tutto il campionato e una differenza reti di -41, i padroni di casa devono necessariamente fare risultato per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla salvezza. Il Città di San Vito Lo Capo, reduce da una stagione altalenante, cercherà di sfruttare il momento di difficoltà degli avversari per consolidare la propria posizione a centro classifica.

Le altre gare della giornata

Castellammare Calcio 94 – Supergiovane Castelbuono

Gara tra squadre in difficoltà: i padroni di casa (9º, 30 punti) vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre gli ospiti (12º, 25 punti) hanno bisogno di punti per evitare di essere risucchiati in fondo alla classifica. Casteldaccia – Folgore Calcio Castelvetrano

Il Casteldaccia (14º, 21 punti) si trova in una situazione complicata e affronta una Folgore (11º, 27 punti) che parte con i favori del pronostico nonostante la penalizzazione in classifica. Città di Gela – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Il Città di Gela (2º, 58 punti) ha bisogno della vittoria per tenere viva la speranza di agganciare l’Athletic Club Palermo. L’Oratorio S. Ciro e Giorgio (15º, 20 punti) proverà a strappare punti vitali per la permanenza in categoria. Don Carlo Lauri Misilmeri – Accademia Trapani

Partita interessante tra due squadre che si trovano a metà classifica: Don Carlo Lauri Misilmeri (4º, 42 punti) punta a consolidare la propria posizione, mentre l’Accademia Trapani (7º, 36 punti) cerca di avvicinarsi ai piani alti. Marsala 1912 – Unitas Sciacca Calcio

Il Marsala (8º, 34 punti) vuole interrompere la serie negativa, ma di fronte si trova un Unitas Sciacca (3º, 48 punti) che non può permettersi passi falsi nella corsa ai playoff. Parmonval – Athletic Club Palermo

I padroni di casa (6º, 37 punti) proveranno a fermare la capolista (1º, 62 punti), che finora ha dominato il campionato con sole una sconfitta in 25 partite. Partinicaudace – San Giorgio Piana

Il Partinicaudace (13º, 22 punti) ha bisogno di una vittoria per sperare nella salvezza, ma il San Giorgio Piana (5º, 42 punti) non farà sconti per continuare a lottare nelle zone alte della classifica.

Classifica semplificata (prime e ultime posizioni)

Athletic Club Palermo – 62 pt (25 PG) Città di Gela – 58 pt (25 PG) Unitas Sciacca – 48 pt (25 PG)



14. Casteldaccia – 21 pt (25 PG)

15. Oratorio S. Ciro e Giorgio – 20 pt (25 PG)

16. Lascari Cefalù – 11 pt (25 PG)

Questa giornata potrebbe risultare decisiva per molte squadre: in alto per i giochi promozione e in basso per la lotta salvezza. Il Lascari Cefalù dovrà cercare l’impresa per sperare ancora nella permanenza in Eccellenza.