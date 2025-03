Volley D Femminile con la Kepha in trasferta. Riflettori su Capacense – Aragona

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A: FOCUS SULLA JINGLE KEPHA 2.0 E IL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO

Il campionato di Serie D Femminile – Girone A si avvicina alla fase decisiva con la 17ª giornata in programma tra il 15 e il 16 marzo 2025. Tra le squadre protagoniste del turno, la Jingle Kepha 2.0 di Cefalù sarà impegnata in una sfida cruciale contro il Volley Land & Dolce Carollo, squadra attualmente al penultimo posto della classifica.

Il cammino della Jingle Kepha 2.0

Attualmente ottava in classifica con 18 punti in 14 partite giocate (6 vittorie e 8 sconfitte), la formazione cefaludese è in lotta per migliorare la propria posizione in graduatoria e mantenere un margine di sicurezza rispetto alla zona bassa. La Jingle Kepha 2.0 ha un quoziente set di 0,70 e un quoziente punti di 0,84, dati che evidenziano una difficoltà nel chiudere i match a proprio favore.

La prossima sfida: Volley Land & Dolce Carollo – Jingle Kepha 2.0

Data e ora: 16/03/2025, ore 18:00

16/03/2025, ore 18:00 Luogo: Campo del Volley Land & Dolce Carollo

La squadra di Cefalù si troverà di fronte un avversario sulla carta abbordabile: il Volley Land & Dolce Carollo occupa il 12° posto con soli 9 punti in 14 partite, avendo ottenuto solo 3 vittorie e subito 11 sconfitte. Tuttavia, il Kepha non potrà permettersi cali di concentrazione, considerando la necessità di punti per scalare posizioni in classifica.

Le altre partite della giornata e il loro impatto sulla classifica

Ecco il quadro completo del 17° turno con le sfide più importanti per la classifica:

APD Cegap – Palermo Mondello Volley (15/03/2025, ore 17:00)

Sfida importante per il Palermo Mondello Volley, attualmente quinto con 27 punti ma con una partita in meno rispetto alle rivali dirette.

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – US Volley Bagheria (15/03/2025, ore 18:00)

Il Volley Bagheria (4° con 28 punti) cerca di consolidare la sua posizione playoff contro una formazione che lotta per la salvezza.

A.C.D.S. Capacense – Mediterranea Serramenti Aragona (15/03/2025, ore 18:00)

Scontro al vertice tra la terza e la capolista del campionato: la Mediterranea Serramenti Aragona ha dominato la stagione con 15 vittorie su 15 e cercherà di mantenere l’imbattibilità.

Pomarlava – Medtrade Volley Palermo (16/03/2025, ore 18:30)

Il Pomarlava, secondo con 40 punti, punta a mantenere il passo della capolista.

Com.Fer. Palermo – ASD Primula (16/03/2025, ore 18:30)

Sfida salvezza che vede il Com.Fer. Palermo, ultimo con 7 punti, tentare il tutto per tutto.

Classifica aggiornata alla 16ª giornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Mediterranea Serramenti Aragona 44 15 2 Pomarlava 40 15 3 A.C.D.S. Capacense 37 15 4 US Volley Bagheria 28 15 5 Palermo Mondello Volley 27 14 6 ASD Primula 22 15 7 APD Cegap 19 15 8 Jingle Kepha 2.0 18 14 9 Medtrade Volley Palermo 15 15 10 ASD Volley Sport Alcamo 12 15 11 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 10 15 12 Volley Land & Dolce Carollo 9 14 13 Com.Fer. Palermo 7 15

Conclusione

La sfida tra Volley Land & Dolce Carollo e Jingle Kepha 2.0 rappresenta un crocevia importante per la squadra di Cefalù, che ha bisogno di continuità per chiudere il campionato nella parte centrale della classifica. Un risultato positivo potrebbe avvicinare il Kepha al settimo posto e dare ulteriore fiducia in vista delle ultime giornate. Appuntamento quindi al 16 marzo per una partita da non perdere!