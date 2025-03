Nella Serie D Femminile di Volley la Jingle Kepha 2.0 di Cefalù trionfa con le giovani promesse

Serie D Femminile – Girone A: La Jingle Kepha 2.0 trionfa con le giovani promesse

La diciassettesima giornata del campionato di Serie D Femminile – Girone A ha regalato emozioni e risultati significativi per la classifica. Tra le squadre protagoniste spicca la Jingle Kepha 2.0, che ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Volley Land & Dolce Carollo con un netto 3-0 (17-25, 19-25, 20-25).

Jingle Kepha 2.0: 2 Cinà, 3 Palumbo, 5 Collerà, 10 Gallo, 11 Failla, 12 Tosi, 15 Guercio (L), 18 Costagliola, 27 Cirincione, 99 Ranzino. All. Sabatino

La scommessa vincente della Jingle Kepha 2.0

Il tecnico Marco Sabatino ha rivoluzionato completamente la formazione, puntando su un gruppo di giovanissime atlete per affrontare questa insidiosa trasferta. Una scelta coraggiosa, che si è rivelata vincente: le ragazze di Cefalù hanno dominato la partita, mostrando grande personalità e determinazione. Questo successo permette alla Jingle Kepha 2.0 di consolidare il settimo posto in classifica con 21 punti ed ha osservato il turno di riposo.

Gli altri risultati di giornata

Nessuna sorpresa nel match tra APD CEGAP e Palermo Mondello Volley, con le ospiti che si sono imposte agevolmente per 3-0 (17-25, 18-25, 18-25), confermandosi al quinto posto in classifica con 30 punti.

Vittoria anche per l’ASD Primula, che ha avuto la meglio sulla COM.FER. Palermo per 3-1 (25-21, 18-25, 12-25, 21-25), consolidando la sesta posizione con 25 punti.

US Volley Bagheria ha conquistato un successo netto contro G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. per 3-0 (23-25, 18-25, 22-25), mantenendosi al quarto posto con 31 punti.

L’A.C.D.S. Capacense ha vinto con un convincente 3-1 contro Mediterranea Serramenti Aragona (25-19, 26-24, 23-25, 25-18), accorciando le distanze dalla vetta della classifica.

Infine, Pomaralva ha superato Medtrade Volley Palermo con un netto 3-0 (25-14, 25-16, 25-18), mantenendo la pressione sulla capolista Mediterranea Serramenti Aragona.

La classifica aggiornata

Dopo questa giornata, Mediterranea Serramenti Aragona resta in testa con 44 punti, seguita da Pomaralva con 43 e A.C.D.S. Capacense con 40. US Volley Bagheria e Palermo Mondello Volley completano la top five.

La Jingle Kepha 2.0, con la sua vittoria, si conferma una squadra in crescita e pronta a dare filo da torcere alle avversarie nelle ultime giornate del campionato. La scelta di puntare su un gruppo giovane e determinato potrebbe rivelarsi un’arma vincente per il futuro.