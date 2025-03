Calcio Eccellenza: vince la Polisportiva Lascari Cefalù

Nel weekend del 15-16 marzo 2025 si è disputata la 26ª giornata del campionato di Eccellenza Girone A. Una giornata che ha confermato le gerarchie in classifica, con l’Athletic Club Palermo sempre più lanciato verso la vittoria finale. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le singole gare, soffermandoci in particolare sulla sfida della Lascari Cefalù.

Lascari Cefalù – Città di San Vito Lo Capo 1-0

Una vittoria fondamentale per il Lascari Cefalù, che riesce a imporsi di misura sul Città di San Vito Lo Capo. Un gol che permette alla squadra di casa di conquistare tre punti preziosi. Nonostante la posizione di fanalino di coda, il Lascari Cefalù ha mostrato carattere, anche se la strada per la salvezza resta impervia. Il Città di San Vito Lo Capo, invece, resta fermo a 28 punti e vede complicarsi la propria situazione in ottica salvezza.

Le altre gare della giornata

Castellammare Calcio 94 – Supergiovane Castelbuono 0-0

Pareggio a reti bianche tra due squadre di metà classifica che si accontentano di un punto a testa. Il Castellammare resta in decima posizione con 31 punti, mentre la Supergiovane Castelbuono resta penultima a quota 26.

Prestazione sontuosa del Casteldaccia, che con una vittoria netta guadagna tre punti importanti per cercare di uscire dalla zona playout. Folgore Castelvetrano, penalizzata in classifica, rimane ferma a 27 punti.

Netta vittoria del Città di Gela, che si conferma seconda forza del campionato con 61 punti. L’Oratorio S. Ciro e Giorgio non riesce a reagire e rimane nelle retrovie con 20 punti.

Colpo esterno dell’Accademia Trapani, che con questa vittoria consolida la propria posizione a metà classifica (39 punti). Misilmeri perde terreno e rimane quinto con 42 punti.

L’Unitas Sciacca si conferma terza forza del campionato con una vittoria importante in trasferta. Marsala resta bloccato a 34 punti.

L’Athletic Club Palermo conferma il suo dominio con una vittoria di misura sul Parmonval. Con 65 punti, il primo posto sembra ormai blindato.

San Giorgio Piana si impone nettamente e consolida la quarta posizione con 45 punti. Per il Partinicaudace la situazione resta complicata, fermo a 22 punti.

Risultati Eccellenza – Girone A



Sab. 15 marzo – 15:00

Castellammare Calcio 94 0 – 0 Supergiovane Castelbuono

Dom. 16 marzo – 15:00

Casteldaccia 4 – 0 Folgore Calcio Castelvetrano

Città Di Gela 4 – 0 Oratorio S. Ciro E Giorgio

Don Carlo Lauri Misilmeri 0 – 1 Accademia Trapani

Lascari – Cefalù 1 – 0 Città Di San Vito Lo Capo

Marsala 1912 0 – 2 Unitas Sciacca Calcio

Parmonval 0 – 1 Athletic Club Palermo

Partinicaudace 1 – 3 San Giorgio Piana



Classifica

Pos Squadra PT G V N P F S DR

1 Athletic Club Palermo 65

2 Città Di Gela 61

3 Unitas Sciacca Calcio 51

4 San Giorgio Piana 45

5 Don Carlo Lauri Misilmeri 42

6 Accademia Trapani 39

7 Parmonval 37

8 Marsala 34

9 Castellammare Calcio 31

10 Città Di San Vito Lo Capo 28

11 Folgore Calcio Castelvetrano (-3) 27

12 Supergiovane Castelbuono 26

13 Casteldaccia 24

14 Partinicaudace 22

15 Oratorio S. Ciro E Giorgio (-1) 20

16 Lascari – Cefalù 14

Con ancora alcune giornate da giocare, la lotta per i playoff e per la salvezza rimane apertissima. Il Lascari Cefalù, pur con un’importante vittoria, dovrà continuare a lottare per evitare la retrocessione diretta.