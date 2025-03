Vittoria del Progetto IISS J. Del Duca Kepha di Cefalù nel Campionato di II Divisione Femminile (foto)

Seconda Divisione F girone A giornata 8, Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0 – GS Volley PA

Risultato finale 3 – 0 (25-19/ 25-13/ 25-8)

Vittoria convincente delle Kepha che conquista 3 punti importanti ai fini della classifica. Ed ora si avvicina la zona Play off .

Brave tutte le giocatrici in campo. Partita a tratti piacevole con le ospiti che giocano bene il primo set ma poi cedono alla maggiore esperienza della Kepha.

Tutte brave, confermiamo, ospiti e sqaadra di casa con tante giocatrici talentuose in entrambe le formazioni.

Tabellino

Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0: 2 Provenza, 4 Tosi, 9 Miceli, 11 Musotto, 12 Oddo, 13 Barranco A., 17 Baccelliere (L), 18 Barranco M., 23 Cirrito, 24 Di Fina, 25 Battaglia. All: Provenza, Brusca

Gs Volley Pa – 1 Sciortino, 5 Dattilo, 9 Puleo G. , 11 D’Agostino F., 12 Rausei, 13 Mazzola, 17 Maccarrone, 18 Ventimiglia, 19 Lo Sicco, 21 Giacalone, 22 Lo Monaco, 25 Puleo E. , 34 D’Agostino A., 55 Scialdone. All. Giovanni Arena



La partita è stata brillantemente diretta da Giorgia Giammanco



Ieri si è giocata VOLLEY FICARAZZI – LVS GROUP 1 – 3 25-22, 12-25, 13-25, 19-25