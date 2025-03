Cefalù rafforza la sicurezza stradale: riassunti gli ausiliari del traffico per l’estate 2025

Con l’arrivo della stagione turistica, il Comune di Cefalù si dimostra ancora una volta attento alle esigenze del territorio e alla gestione del traffico cittadino.

È stata infatti ufficializzata la riassunzione per tre mesi, prorogabili, di sette ausiliari del traffico stagionali.

Una scelta strategica e lungimirante che garantirà un maggiore controllo della viabilità in un periodo di forte affluenza.

L’amministrazione comunale ha deliberato l’iniziativa attingendo ai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. I sette operatori, già selezionati attraverso graduatoria pubblica, entreranno in servizio il 20 marzo 2025, contribuendo a fluidificare la circolazione e prevenire situazioni di congestione nei punti più critici della città.

Questa operazione non solo agevolerà la mobilità di residenti e visitatori, ma si configura come un’importante dimostrazione di buona amministrazione.

Investire in risorse umane per la sicurezza stradale significa tutelare cittadini e turisti, promuovendo un’esperienza più serena per chi sceglie Cefalù come meta delle proprie vacanze.

Lodevole, dunque, l’impegno del Comune che, con una gestione oculata e responsabile, pone al centro il benessere della comunità e l’efficienza dei servizi pubblici. Un segnale di attenzione che si tradurrà in benefici concreti per tutti.