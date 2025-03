Earth Day Cefalù 2025: cco il programma con tante novità

Una Tradizione di Sensibilizzazione e Bellezza

A Cefalù, torna l’attesissimo Earth Day Cefalù 2025, giunto ormai alla sua undicesima edizione. Dal 22 al 27 aprile, Cefalù si trasformerà in un palcoscenico di eventi dedicati all’ambiente, al turismo sostenibile e alla riscoperta delle tradizioni locali. (Nella foto, il Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, ospite a Cefalù).

Un Programma Ricco e Coinvolgente

L’iniziativa, ideata e coordinata dall’Assessore alle Politiche Ambientali, Arch. Salva Francesca Mancinelli, promette sei giornate dense di attività per tutte le età. Il festival non è solo un’occasione di sensibilizzazione, ma anche un’opportunità per vivere il territorio attraverso esperienze uniche.

Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera coniugare cultura, natura e intrattenimento in uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Partecipare significa contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta e vivere un’esperienza indimenticabile.



Ecco un riassunto dettagliato del programma:

Martedì 22 Aprile 2025 – 1ª giornata EDC11 – 55ª Giornata Mondiale della Terra

Ore 11:00 – Contrada Spinito: Inaugurazione della scultura Terra (MASCI Cefalù).

Ore 12:00 – Piazza Colombo | Lungomare Giardina: Liberazione tartarughe Caretta Caretta (Istituto Zooprofilattico Sperimentale A. Mirri Sicilia, ASD Nuoto Zenit Cefalù, ASD Piranha Sup Surf School, WWF Sicilia Nord Occidentale).

Ore 17:00 – Sala delle Capriate, Palazzo di Città: Convegno CAI Cefalù su unificazione sentieristica Parco delle Madonie e inaugurazione mostra 20 anni di attività (Spazio Cultura, Corso Ruggero).

Ore 19:00 – Ottagono Santa Caterina: Cerimonia consegna attestati mostra Naturae Divinus Spiritus (Francesca Mezzatesta).

Ore 19:30 – Teatro comunale S. Cicero: Concerto Gafludi – un viaggio tra Sicilia e Vicino Oriente (Libero Reina, ballerina Soad Ibrahim).



Mercoledì 23 Aprile 2025 – 2ª giornata EDC11 – Giornata Mondiale del Libro

Ore 16:00 – Castello Bordonaro: Passeggiata naturalistica spiaggia di Settefrati (Associazione Gea Nature Experience, info: Laura Pollicino 3383592468).

Ore 16:30 – Cinema Astro: Proiezione I am Greta – Una forza della natura (2020).

Ore 18:00 – Teatro comunale S. Cicero: Incontro su Dieta Mediterranea (Gaetano Basile, Consiglio di Biblioteca Cefalù).



Giovedì 24 Aprile 2025 – 3ª giornata EDC11

Ore 09:30 – Piazza Colombo | Lungomare Giardina: #StopMarineLitter – Pulizia spiaggia (I.I.S.S. Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato, I.I.S. Mandralisca, ASD Piranha Sup Surf School, WWF Sicilia Nord Occidentale).

Ore 16:00/18:30 – Belvedere Via del III Millennio: Escursione naturalistica Cozzo Rotondo-Cozzo Cicerata (guida AIGAE Fabio Coco, info: 3403503628).

Ore 16:30 – Cinema Astro: Proiezione Mia e il Leone Bianco (2018).

Ore 18:00 – Centro storico | Lungomare Giardina: Sfilata musicale itinerante (Batèria Siciliana).



Venerdì 25 Aprile 2025 – 4ª giornata EDC11

Ore 09:30 – Parco della Rocca di Cefalù: Escursione Grotta Grande (BC Sicilia, info: 3206468568).

Ore 10:00/13:00 – Bosco di Guarneri: Passeggiata naturalistica con degustazione km 0 (Cooperativa PALMA NANA, info: 091/303417, prenotazioni: [email protected]).

Ore 16:30 – Cinema Astro: Proiezione Wall-E (2008) o Happy Feet (2006).

Ore 18:00 – Centro storico | Lungomare Giardina: Spettacolo itinerante con trampolieri e giocolieri (Compagnia Teatrale Accademia Creativa).



Sabato 26 Aprile 2025 – 5ª giornata EDC11

Ore 09:30/12:30 – 15:30/18:30 – Lungomare Giardina: Adotta un cucciolo (ZampAmica, Code in Attesa).

Ore 09:30 – Piazza Garibaldi: Escursione sulla Rocca di Cefalù (Prof. Antonio Franco, Dott. Emanuele Rinaldi, CAI Cefalù), liberazione volatili (LIPU Ficuzza, Dott. Giovanni Giardina, WWF Sicilia Nord Occidentale, info: 3687860815).

Ore 16:00-17:30 – Spazio Eventi Bastione&Costanza: Laboratorio creativo Crea con l’argilla (Alberto Criscione).

Ore 17:30-19:00 – Spazio Eventi Bastione&Costanza: Laboratorio creativo Fiabe di stoffa (Angela Di Blasi).

Ore 18:00 – Teatro comunale S. Cicero: Incontro con il Prof. Mario Tozzi e il Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi (nella foto).

Ore 20:00 – Palazzo di Città: Degustazione di prodotti a base di pesce (FLAG/GAL Pesca Golfo di Termini Imerese).



Domenica 27 Aprile 2025 – 6ª giornata EDC11

Ore 09:30 – Piazza Colombo | Lungomare Giardina: Clean-up Day4Earth – Pulizia spiaggia (Plastic Free Cefalù).

Ore 09:30/12:30 – 15:30/18:30 – Lungomare Giardina: Adotta un cucciolo (ZampAmica, Code in Attesa).

Ore 09:30-11:00 – Spazio Eventi Bastione&Costanza: Crea con l’argilla (Alberto Criscione).

Ore 11:00-13:30 – Spazio Eventi Bastione&Costanza: Fiabe di stoffa (Angela Di Blasi).

Ore 15:30-18:30 – Tenuta Castello Bordonaro: Battesimo della Sella e Caval Giocare – Prove a cavallo per bambini e adulti, degustazione e merenda (Ass. Cavalieri della Valdemone – Pollina).

Ore 18:00 – Teatro comunale S. Cicero: Spettacolo teatrale La ricetta di Danilo (Totò Galati, regia Claudio Zappalà, rassegna Cosa porta il vento – Ass. Circo dell’Avvenire).



Attività a medio-lungo termine:

22-27 Aprile – Giardino temporaneo in Piazza Duomo.

22 Aprile-1 Maggio – Proiezioni Le Meraviglie della Natura sulla facciata del Municipio.

22 Aprile-1 Maggio – Mostra d’arte collettiva Naturae Divinus Spiritus (Ottagono S. Caterina, a cura di Francesca Mezzatesta).

22 Aprile-1 Maggio – Mostra 20 anni di attività (CAI Cefalù, Spazio Cultura, Corso Ruggero).

Nota: Il programma potrebbe subire variazioni.