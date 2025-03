La famiglia Coco sentitamente ringrazia quanti si sono uniti con affetto e partecipazione al dolore per la scomparsa del caro Nunzio Coco. Il Trigesimo in Suo ricordo avrà luogo in data 20 Marzo 2025 alle ore 18:00 nella Chiesa S. Agata ( Villaggio Presidiana ) di Cefalù.