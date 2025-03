La famiglia Traina ringrazia la Parrocchia Sant’Agata V. M. in Cefalù e i singoli cittadini che hanno contribuito per le spese del funerale del carissimo

Francesco Traina

e comunica che la Santa Messa del Trigesimo sarà celebrata

sabato 22 marzo alle ore 18:00 nella Chiesa Parrocchiale Sant’Agata V. M. in Cefalù.