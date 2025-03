La Virtus Trapani ospita il Basket Cefalù

Divisione Regionale 1 – Orologio Ovest

1^ Giornata di Ritorno – 22/23 Marzo 2025

Virtus Trapani cerca il riscatto contro Basket Cefalù

Data e Ora: 22/03/25 – 18:30

Luogo: IV° C.D. Guglielmo Marconi, Trapani (TP)

La Virtus Trapani, attualmente con zero punti, ospita il Basket Cefalù, squadra che ha esordito con una vittoria convincente. I padroni di casa cercheranno il riscatto dopo la pesante sconfitta contro Ribera Knights, ma dovranno vedersela con un avversario che ha dimostrato grande solidità offensiva con ben 106 punti segnati nella prima giornata.

Panormus sfida Green Basket in un match ad alta tensione

Data e Ora: 23/03/25 – 20:00

Luogo: PalaMangano, Palermo (PA)

Un duello tra due squadre che hanno iniziato il girone con il piede giusto. Panormus e Green Basket si affrontano con l’obiettivo di restare in corsa per il finale di campionato. Entrambe le squadre hanno ottenuto i due punti nella prima giornata e mostrato ottime capacità difensive e offensive. Green Basket ha segnato 90 punti nel match d’esordio, dimostrando di essere una delle squadre più prolifiche del torneo. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Patti Basket cerca la prima vittoria contro Multimedica Basket Erice

Data e Ora: 23/03/25 – 18:00

Luogo: Palasport, Patti (ME)

Dopo la sconfitta nella prima giornata, Patti Basket ha l’occasione di rifarsi in casa contro Multimedica Basket Erice, che fa il suo esordio stagionale. Per i padroni di casa è un’opportunità fondamentale per guadagnare i primi punti in classifica, ma dovranno fare i conti con una squadra che potrebbe rivelarsi un’incognita. Riuscirà Patti a sfruttare il fattore campo per ottenere la prima vittoria?

Classifica aggiornata al 21/03/25

Pos Squadra PT G V P PF PS 1 Ribera Knights Basketball 2 1 1 0 88 47 2 GREEN BASKET 99 2 1 1 0 90 62 3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 2 1 1 0 106 76 4 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 2 1 1 0 77 69 5 Multimedica Basket Erice 0 0 0 0 0 0 6 ASD Zannella Basket 0 1 0 1 69 77 7 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 0 1 0 1 76 106 8 PATTI BASKET 0 1 0 1 62 90 9 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 0 1 0 1 47 88

Sarà un weekend di grande basket, con sfide importanti per la classifica. Riusciranno le squadre in difficoltà a ribaltare la situazione o le formazioni favorite confermeranno il loro dominio? Non resta che attendere il verdetto del campo!